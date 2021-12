James Rodríguez llegó a Qatar en septiembre de este año con la esperanza de volver a convertirse en el futbolista colombiano más influyente, algo que sucedió en las últimas temporadas desde que aterrizó en las filas del Real Madrid en el 2014. Salió de Everton tras no poder solucionar sus problemas con Rafael Benítez y aterrizó en Al Rayyan en búsqueda de minutos. Todo parecía que sería felicidad; sin embargo, aún existe incertidumbre sobre qué le deparará el destino.

Las primeras semanas del cucuteño en el fútbol del oeste de Asia dieron un buen presagio. Laurent Blanc, técnico del club árabe, solo tuvo buenas palabras para él, el equipo lo respaldó y la hinchada se mostró contenta con su llegada. Debutó en octubre, pero, cuando parecía que empezaría a retomar su mejor nivel, llegó una tarjeta roja que lo sentenció por completo.

En el partido ante Al Arabi, James vio dos amarillas que terminaron poniéndole punto final a su sueño de mostrar “su mejor versión” este 2021. Recibió una dura falta, reclamó la amonestación para su infractor, le mostraron la amarilla a él y, tras faltarle el respeto al árbitro, vio la roja.

Luego llegó la convocatoria de la Selección Colombia. Rodríguez fue utilizado por Reinaldo Rueda en el partido ante Brasil (ingresó en el segundo tiempo) y fue titular ante Paraguay en Barranquilla. Este último encuentro se disputó el pasado 16 de noviembre. Este jueves se cumplirá un mes desde que el volante no tiene actividad.

La gran pregunta que todos se hacen es: ¿por qué James no juega con Al Rayyan? Pues bien, desde aquella expulsión, el equipo solo ha disputado un partido de la Qatar Stars League (0-2 ante Al Gharafa). Luego, llegaron los encuentros de la QSL Cup, torneo en el que el volante no puede ser convocado debido a que no se encuentra inscrito.

En aquel duelo ante Al Gharafa, el exPorto cumplió una fecha de suspensión y la segunda la cumplirá el 20 de diciembre, cuando su club visite a Qatar SC por la jornada 10 del torneo local. Tras esto, James podrá volver a ser tomado en cuenta por Blanc. Retornaría el 26 de este mes ante Al Shamal.

Esto ha pasado de ser un “breve descanso” a una preocupación para el colombiano. Él esperaba poder volver a sumar la mayor cantidad de minutos posible este año para recuperar la confianza que perdió en Everton. Es consciente de que por más que entrene con mucha intensidad, si no juega, no conseguirá volver a su mejor ritmo.

Por su parte, el parón también podría traer consecuencias en la convocatoria de James a la Selección Colombia. Rueda señaló que lo llamaría “siempre y cuando se encuentre en buen nivel”; sin embargo, podría llegar al encuentro amistoso ante Honduras (16 de enero del 2022) con tan solo tres partidos encima tras su importante parón futbolístico.

Rodríguez tendrá que demostrar en su regreso a los campos de juego que todos los problemas que tuvo únicamente fueron un simple tropezón. Que su “caída”, no fue más que un pequeño golpe que no detendrá sus aspiraciones en convertirse en la estrella del fútbol que algún día fue.

James Rodríguez vio la tarjeta roja en el partido ante AL Arabi por la Qatar Satars League. (Foto: Captura One Live Two)

