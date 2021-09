James Rodríguez, luego de meses de incertidumbre, le puso punto final a su novela con Everton. El colombiano decidió dejar la Premier League para asumir un nuevo reto en su carrera: fichar por el Al Rayyan de Qatar. De inmediato, empezaron a surgir distintos rumores sobre cuánto habría pagado el club para tenerlo. La especulación estaría cerca de terminar.

Este domingo se revelaron detalles de las negociaciones entre el equipo catarí los ‘Toffees’. Fueron 8 millones de euros lo que costó James y se convirtió en la quinta transferencia más cara en la historia de la liga asiática.

Según reveló la página Transfermarkt, especializada en traspasos de futbolistas, el cucuteño solo es superado por Shoya Nakajima (35 millones) y Toby Alderweireld (13 millones) al Al-Duhail, Christian Benítez (11,7 millones) al El-Jaish y Nilmar (10 millones).

Lo que más sorprendió a los fanáticos es cuánto ganará James. Según reveló la prensa inglesa, el contrato del cucuteño sería por nueve meses, en los cuales, ganaría 800.000 libras esterlinas cada 30 días, es decir 1.092.546 dólares o 931.541 euros. Eso es pesos colombianos es más de 4 mil millones.

A partir de conocerse estos montos, se puede calcular que, durante toda su travesía en Asia, recibiría 7.200.000 libras. Esta cifra en dólares es de 9.833.079 y en euros de 8.383.847. En pesos colombianos esa casi de 38 mil millones.

James Rodríguez dejó Everton luego de no tener la mejor relación con Rafael Benítez, entrenador del equipo. No lo tomó en cuenta en los últimos partidos de Premier League y todo hacía indicar que no lo haría a lo largo de la temporada.

¿Cuándo debuta James en Al Rayyan?

Al-Rayyan enfrentará su próximo partido el lunes 27 de septiembre frente a Al-Khor en la cuarta fecha de la Liga Qatarí desde las 11:30 a.m. (hora Colombia). Si todo sale bien, este partido podría significar el debut de James Rodríguez en una nueva liga. El colombiano se encuentra bien a nivel físico y en Everton entrenaba con normalidad. La decisión es completa de Laurent Blanc.

La Star Leagues de Qatar no es televisada fácilmente en América Latina. Sin embargo, el app de ‘Al Kass’, que en Catar es un canal de televisión, ofrece también el servicio en el teléfono móvil sin costo alguno. Si es Smartphone, ingrese al Play Store y busque ‘Al Kass’; debe salirle este logo y esta aplicación.





