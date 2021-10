James Rodríguez llegó esta temporada a Al Rayyan de la Qatar Stars League con la esperanza de sumar minutos, algo que no pudo lograr en Everton; sin embargo, hasta el momento no ha conseguido el objetivo debido a que no se encuentra bien físicamente. Sin embargo, ya entrena con el equipo y ya asiste a los encuentros del torneo como espectador.

El cucuteño estuvo presente en la victoria 1-0 de su equipo ante Al Ahli por la jornada 5 del torneo catarí. Estuvo en una de las butacas del Hamad bin Khalifa Stadium de Doha observando el encuentro, pero, tal parece que no la pasó tan bien. Incluso, una imagen suya se ha convertido en viral al bostezar.

Corrían los 73 minutos y el marcador continuaba igualado a cero. El partido no era el más entretenido de todos y James lo hizo notar. De un momento a otro se estiró y no pudo evitar abrir la boca para soltar un largo bostezo. Tuvo que taparse la boca para no hacerlo tan notorio.

Con esta victoria, Al Rayyan escala a la quinta posición del torneo catarí. Suma 6 unidades y se encuentra a 9 puntos del líder de la competición, Al Sadd.

James aún no puede debutar en Al Rayyan

Laurent Blanc confirmó en conferencia de prensa previa al juego con Al Ahli, lo que sucede con James Rodríguez en Al Rayyan. Reveló la razón por la que no estuvo presente este sábado 2 de octubre en la quinta jornada de la Qatar Stars League.

“Todos están esperando a los nuevos jugadores porque son buenos, pero creo que no están listos para este partido. James tiene un pequeño problema en la pantorrilla. En mi opinión es muy difícil ver a James en el juego ante Al Ahli, y tal vez en la próxima semana, en las próximas dos semanas, veremos con el staff médico”, comentó el francés en la conferencia, por lo que Al Rayyan buscará su primer triunfo de la temporada (tres empates y una derrota) sin el colombiano en cancha.

Para Blanc, no hay motivo para apurar los debuts de James y Steven Nzonzi. El francés es consciente que recién inician la campaña y arriesgarlos podría hacerlos perderse más partido de lo presupuestado. “Hay que esperar. Los dos nuevos jugadores no fueron contratados por Al Rayyan para jugar un partido o dos, sino para participar durante toda la temporada, y la temporada será larga”.





