James Rodríguez buscará una nueva victoria cuando Al Rayyan se enfrente a Al Ahli (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 16 de la Qatars League desde las 10:40 a.m. (Colombia). El cucuteño tendrá su última participación previa tras su convocatoria a las Eliminatorias Qatar 2022 con la Selección de Colombia para enfrentar a Perú y Argentina. Todos los detalles en la transmisión a través de Youtube y otros canales virtuales.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Al Rayyan y Al Ahli.

En su último encuentro disputado, Al Rayyan de James Rodríguez tuvo la oportunidad de ganar por 2 goles y escaló hacia la posición siete con 16 puntos en general. Asimismo, los encuentros entre Al Rayyan SC y Al Ahli Doha SC suelen terminar empatados. El rendimiento de Al Ahli Doha SC de los últimos 5 partidos es mejor que el de Al Rayyan SC. Al Ahli Doha SC solo ha ganado 0 de su último 5 partidos en Liga de las Estrellas contra los drigidos por Laurent Blanc. El ganador de su último encuentro fue Al Rayyan SC.

A la fecha, ningún país de Sudamérica tiene los derechos de transmisión de los partidos de James Rodríguez en la Qatar Stars League. Sin embargo, si hay una opción para ver todos los partidos del ‘10′ colombiano. Para que no te pierdas ningún duelo, lo que debes hacer es descargar una aplicación. Para ello deberás ingresar a Play Store y buscar la app del Al Kass Sports Channels.

¿A qué hora juega James con Al Rayyan?

Perú: 10:40 a.m.

Colombia: 10:40 a.m.

Ecuador: 10:40 a.m.

Brasil: 12:40 p.m.

Chile: 12:40 p.m.

Argentina: 12:40 p.m.

¿James Rodríguez es duda tras lesión?

Según la información brindada, se ha revelado que James no estuvo presente por “una molestia leve en uno de los músculos de la pierna”. De acuerdo a la versión, el cucuteño tendría una incapacidad de máximo 7 días, lo que le da para jugar los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas el 28 de enero y 1 de febrero ante Perú y Argentina, respectivamente.

Asimismo, mientras Al Rayyan jugaba contra Al Khor por la liga de Catar, el colombiano aprovechó su ausencia del duelo para jugar Call of Duty: Warzone con el streamer ‘VdGUN’, uno de los mejores en la región latinoamericana. Al inicio de la transmisión, el creador de contenido confirmó que estaría con el ‘10′ de la ‘Tricolor’ y comentó la razón de la ausencia en el duelo antes mencionado.

En un principio, se especuló desde Catar que James habría dado positivo a COVID-19. No obstante, su ausencia se debió a un problema físico que acusó en los días previo al duelo. Debido a esto, el club no decidió arriesgar y cuidó al volante para que no se pierda la próxima convocatoria con la Selección Colombiana.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.