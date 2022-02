James Rodríguez jugará en Al Rayyan vs. Al Sailiya EN VIVO y EN DIRECTO vía QSL App y YouTube por la fecha 18 de la Qatar Stars League. El mediocampista colombiano estará en el duelo programado para este miércoles 10 de febrero desde las 08:40 a.m. en el Hamad bin Khalifa Stadium. Sigue el minuto a minuto con todas las incidencias de este partidazo por la web de Depor

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Al Rayyan y Al Sailiya.

Si bien James Rodríguez no estuvo en la derrota del Al Rayyan en manos del Al Duhail (4-0) por la jornada 17 de la Liga de las Estrellas, lo más probable es que Laurent Blanc decida tomarlo en cuenta para este nuevo cruce ante el Al Sailiya.

El colombiano no llegó a tiempo a territorio qatarí después de haber disputado la pasada jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022 con la Selección Colombia, por lo que el técnico francés decidió darle descanso para que pueda recuperarse y estar al 100% para el compromiso de este jueves 10 de febrero.

En lo que va del torneo, los ‘Leones’ solo han conseguido sumar 17 unidades en 16 partidos, producto de cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas. Si bien por ahora se encuentran lejos de la zona de descenso, están obligados a sumar de a tres para no preocuparse al cierre de la temporada.

El Al Sailiya no pinta para ser un rival tan duro con el Al Duhail, pues estos son los coleros del campeonato y no tienen un plantel tan competitivo como el resto. Con James a la cabeza, Al Rayyan no debería pasar apuros para sacar adelante este compromiso.

Al Rayyan vs. Al Sailiya: horarios del partido de James Rodríguez

Perú: 08:40 a.m.

Colombia: 08:40 a.m.

Ecuador: 08:40 a.m.

Brasil: 10:40 a.m.

Chile: 10:40 a.m.

Argentina: 10:40 a.m.

James Rodríguez en Al Rayyan vs. Al Sailiya: canales de TV

Hasta la fecha no existe algún canal de televisión en Sudamérica que haya conseguido los derechos de transmisión del equipo de James Rodríguez en la Qatar Stars League. Sin embargo, si hay una opción para ver todos los partidos del volante colombiano en vivo y en directo.

Para que no te pierdas ningún partido del colombiano, lo que debes hacer es descargarte una aplicación. Para ello deberás ingresar al App Store o Play Store según el sistema operativo de tu teléfono celular y buscar la app del Al Kass Sports Channels.





