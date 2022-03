James Rodríguez será titular en el Al Rayyan vs. Al Shamal vía YouTube por la jornada 22 de la Qatar Stars League. El mediocampista colombiano no jugó la fecha pasada y esta vez sumará minutos en el compromiso programado para el viernes 11 de marzo desde las 9:00 a.m. (horario de Colombia) en el Ahmed bin Ali Stadium. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias de este duelo por el fútbol qatarí.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Al Rayyan y el Al Shamal.

Este partido no cuenta con ingredientes particulares para ser atractivo, sin embargo, para James Rodríguez será de vital importancia para sumar minutos y llegar en forma para los duelos decisivos con la Selección Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022.

Si bien el Al Rayyan no informó pertinentemente la razón que marginó al mediocampista colombiano del duelo ante el Al Sadd del pasado martes, la prensa qatarí supuso que fue por precaución tras presentar unas molestias en los calentamientos precompetitivos.

Este juego ante el Al Shamal será el último de los ‘Leones’ en la presente temporada de la Qatar Stars League. Alejados de la zona de descenso, los dirigidos por Nicolás Córdova harán todo lo posible por terminar de la mejor manera la mediocre campaña que han realizado, donde ni siquiera lograron pelear por algún puesto de clasificación a la Champions League de Asia.

Lo más probable es que el técnico chileno tome en cuenta a James Rodríguez como el eje de su esquema. Por más que ya no pelean por nada, no pueden seguir dándose el lujo de seguir perdiendo puntos de local ante su hinchada.

Por su parte, el Al Shamal tampoco pelea por nada en el campeonato pero llega en mejores condiciones que el Al Rayyan. Los dirigidos por Hicham Jadrane encadenan tres victorias consecutivas y buscarán hacer de las suyas para llegar a la cuarta, aprovechando que su rival de turno no la pasa nada bien y ha perdido tres de sus últimos cuarto compromisos.

James Rodríguez en Al Rayyan vs. Al Shamal: canales de TV

Por ahora se sabe que en Colombia no existe algún canal de televisión que vaya a hacerse de los derechos de transmisión de la Qatar Stars League. Sin embargo, si hay una opción para ver todos los partidos del volante colombiano en vivo y en directo.

Para que no te pierdas ningún partido de James Rodríguez, lo que debes hacer es descargarte una aplicación. Para ello deberás ingresar al App Store o Play Store según el sistema operativo de tu teléfono celular y buscar la app del Al Kass Sports Channels.

Mientras se realiza la descarga, puedes revisar que la aplicación tenga el logo original del canal y una vez terminado el proceso podrás disfrutar de toda la programación que ofrece Al Kass. No debes olvidar que las transmisiones son en árabe, idioma oficial de Catar. Cabe mencionar que también puedes ver los partidos por la página web Alkass.net o por su canal de YouTube.

Al Rayyan vs, Al Shamal con James Rodríguez: horarios del partido

Perú: 09:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

Chile: 11:·00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Al Rayyan vs. Al Shamal con James Rodríguez: ¿dónde se jugará?





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.