El Al Rayyan empezó el duelo ente el Al Wakrah con bastantes dudas pues, si bien mantuvieron la posesión del balón en gran parte del primer tiempo, el marcador en contra (0-2) reflejaba que habían sido bastante inferiores a sus rivales por la Copa del Emir. No obstante, justo cuando más lo necesitaban, James Rodríguez apareció para propiciar el descuento de los ‘Leones’.

El mediocampista colombiano se paró frente al esférico para ejecutar un libre indirecto. Tras observar la cantidad de cabezas que habían en el área del Al Wakrah, decidió mandar un centro envenenado esperando que de alguna manera alguien desviara el balón y este se metiera en el pórtico rival.

La idea de James funcionó a la perfección. Aunque Steven N’Zonzi estuvo cerca de marcar el 1-2, finalmente Jacinto Muondo Dala cabeceó y marcó en propia puerta. Con este tanto el Al Rayyan se fue a los camerinos con la consigna de revertir la situación en la etapa complementaria.

Al Rayyan y Al Wakrah: lo que se les viene

Tras este encuentro por la Copa del Emir, Al Rayyan deberá enfocarse en la Qatar Stars League. El equipo de James Rodríguez no la pasa nada bien en el torneo local y, de no sumar en la próxima fecha, se comprometerán seriamente con los puestos de descenso.

El elenco dirigido por Nicolás Córdova se medirá este martes 8 de marzo con el Al Sadd desde las 10:15 a.m. (horario de Colombia). Por ahora marchan a ocho unidades de la zona de promoción, la cual le pertenece al Al Sailiya. No obstante, no pueden confiarse sino lo terminarán pagando muy caro.

El Al Wakrah, por su parte, se mantiene cómodo en la tercera casilla con 37 puntos y por ahora solo tendrá que enfocarse en asegurar su cupo a la Champions League de Asia. Clasificados a las semifinales de la Copa del Emir, los dirigidos por el técnico español ‘Tintín’ Márquez vienen realizando una decente campaña.





