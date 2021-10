James Rodríguez no pudo hacer mucho en su debut en Al Rayyan. El colombiano fue titular en la derrota por 3-0 ante Al Duhail por la Liga de Qatar, no estuvo fino, y las críticas por su participación no faltaron. En Inglaterra señalaron que su carrera estaba en el peor momento y que pronto los fanáticos no le tendrán paciencia; sin embargo, desde el club asiático piensan lo contrario.

Yousif Umar, lateral izquierdo de los ‘leones’ sacó cara por el cucuteño luego del partido y, en conversación con un diario local, lo defendió asegurando de que tiene mucho que ofrecerle al equipo.

“El partido fue difícil desde el principio, y lo hizo aún más complicado el hecho de que había jugadores que jugaban el primer partido con nosotros, como el gran astro James Rodríguez, que veo que tiene mucho que ofrecernos en el próximo cotejo”, explicó el número ‘24′ del Al Rayyan.

James se tendrá que preparar para el próximo partido, que será ante uno de los equipos más temibles de Qatar: el Al-Sadd de Xavi Hernández, con quien se verán las caras este viernes 22 de octubre, en la gran final de la Copa Emir.

James no baja los brazos

James Rodríguez poco o nada pudo hacer para evitar la caída de su equipo, sin embargo, desde su cuenta de oficial de Twitter dejó un contundente mensaje de optimismo para que los hinchas sigan creyendo en que podrán revertir esta complicada situación.

En las seis jornadas que hasta la fecha se han disputado en la Qatar Stars League, Al-Rayyan ha cosechado una victoria, tres empates y dos derrotas. Este saldo negativo los ha colocado en la sexta posición con seis unidades, a doce puntos del líder del torneo, el Al-Sadd.

“Contento porque después de algún tiempo vuelvo a jugar. Esto no es como empieza, es como termina”, posteó el volante cafetero en Twitter.





