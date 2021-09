James Rodríguez se quedará en Everton esta temporada, pero aún no se sabe qué lugar tendrá en el equipo. ‘Rafa’ Benitez, entrenador de los ‘Toffees’ parece no confiar en él y, peor aún, luego de las polémicas declaraciones que dejó en las últimas semanas mientras cumplía una cuarentena obligatoria por tener contacto con una persona con coronavirus.

En una de sus transmisiones en Twitch, el volante reveló que no tenía ni idea de contra quién jugaría Everton en la próxima fecha de Premier League. Esto generó diversas reacciones, entre ellas, la que más llamó la atención fue la de la Marcus Bent, exfutbolista del cuadro azul.

“Las redes sociales son algo enorme en este momento. No siento que debiera haberlo dicho o que los jugadores no confíen en él”, afirmó de entrada al portal ‘This is Football’, sobre las palabras de James en uno de sus ‘streams’.

Además, Bnet señaló que Everton debe estar incómodo con Rodríguez. “Creo que estarán detrás de él. Creo que el club está ofendido por eso, pero está ganando mucho dinero. Ya veremos si quieren retenerlo ahora o moverlo en enero”, finalizó

James volvió el pasado jueves a los entrenamientos con Everton; sin embargo, según reveló Benítez en conferencia de prensa, aún no está listo para volver a los terrenos de juego. Sus compañeros le sacan ventaja en la parte física.

“Está entrenando con el equipo, obviamente hemos estado hablando de su futuro y teníamos algunos clubes interesados. Él todavía está aquí, está entrenando con el resto de sus compañeros. Para estar en forma, necesita jugar y jugar partidos seguidos, y en este momento está un poco por detrás de los demás”, comentó Benítez previo al duelo del próximo lunes ante Burnley.

Sobre su posible salida del club, Benítez aseguró que no estaba enterado de los interesados en contar con el colombiano, pero era un jugador transferible porque no lo iba a tener en consideración. Además, agregó el tema de salario que perjudica los beneficios de los ‘Toffee’.

“Yo no estaba en las conversaciones. Sé que había algunos clubes que tenían interés, pero eso es todo. Conoces las reglas del Fair Play Limpio Financiero, los problemas que tenemos con los salarios para traer jugadores, así que era importante hacer espacio para otros. No pudimos hacerlo y ahora tenemos que manejar eso”, explicó el técnico.





