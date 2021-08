James Rodríguez sabe que tiene los días contados en el Everton. A pesar de que es uno de los jugadores con mejor cartel en Europa, Rafa Benítez, nuevo entrenador de la institución de Liverpool, le ha dejado en claro desde el inicio que no lo tiene en sus planes para la temporada 2021-22, que mientras él sea jefe del banquillo, el colombiano no tendrá oportunidades de jugar. A ello hay que sumarle que se encuentra lejos de su mejor nivel, por lo que en estos momentos no es un futbolista convocable para Reinaldo Rueda de cara al reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

El entrenador de la selección de Colombia advirtió hace un par de meses que James Rodríguez solo volvería a la ‘Tricolor’ cuando se encuentre al 500 por ciento, un nivel que hoy está muy lejos de alcanzar en medio de la pretemporada que viene haciendo con los ‘Toffees’.

“Creo que está muy claro, no podemos hacerle daño a James, ni a la selección, cuando lo hemos visto en su plenitud lo queremos, cuando él esté 500 por ciento, porque 100 por ciento no es suficiente para la Selección”, dijo Rueda a los medios en conferencia de prensa.

En menos de un mes, Colombia afrontará una fecha triple crucial para sus aspiraciones mundialistas: visitará a Bolivia en La Paz, luego a Paraguay en Asunción y cerrará la jornada en Barranquilla ante Chile. Todo hace indicar que el ‘10′ no estará en la lista de Reinaldo Rueda.

Más leña al fuego

Consultado hace un par de semanas por los conflictos que nacieron entre él y el entrenador de los ‘cafeteros’ a raíz de su exclusión para la Copa América, el ex del Real Madrid dijo que tenía que demostrarle nada a nadie.

“Yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Lo que he hecho ha salido bien. Solamente tengo que entrar al campo a divertirme. Esperemos a ver qué pasa en el tema de Selección. Se están pensando algunas cosas a nivel personal. Esperemos a ver qué pasa en el futuro”, dijo James en una transmisión en vivo de Instagram.

“Siempre pienso que hay que estar bien para que la Selección también lo esté. Si me toca estar desde fuera, les daré ánimo y fuerza para que sigan bien y vayan a una Copa Mundo, que es lo que todo el país quiere”, añadió el futbolista de 30 años.





