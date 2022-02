Cuando algunos futbolistas están en el ocaso de su carrera y las chances de seguir en el extranjero se reducen, la Mayor League Soccer (MLS) aparece en el horizonte como una posibilidad real. Al menos eso creyeron James Rodríguez y Neymar, pues ambos jugadores revelaron recientemente que tiene en mente llegar en algún momento al fútbol norteamericano.

“Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”, declaró el ‘10′ del Al Rayyan en una reciente transmisión en su canal de Twich el pasado domingo.

Por su parte, Neymar fue más claro y recalcó que le gustaría jugar en Estados Unidos por la ventaja de su calendario. “También tengo muchas ganas de jugar en la MLS, en realidad. Me encantaría jugar allí al menos durante una temporada. ¿Por qué? Su temporada es más corta, así que tendría tres meses de vacaciones. Jugaría muchos años más”, declaró el crack del PSG.

Sin embargo, estos comentarios no fueron tomados a la ligera por los organizadores de la MLS y rápidamente salieron a dar una respuesta, sobre todo en defensa de la imagen del campeonato. El comisionado Don Garber fue drástico en afirmar que lo que dijeron James y Neymar sonó como un insulto para su liga.

“No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque decidió que quiere retirarse en la MLS. Cuando Zlatan dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó”, comentó el directivo.

Al parecer las afirmaciones de ambos jugadores sudamericanos, a la percepción de Garber, le quita peso a la importancia de la MLS y a la posibilidad de que elementos jóvenes decidan potenciar sus carreras en los equipos estadounidenses.

“Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de nuestra liga su liga preferida. Como todas las mejores ligas del mundo, se trata de comprar y vender jugadores”, concluyó.





