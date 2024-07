James Rodríguez es uno de los mejores jugadores de la presente Copa América. Con su talento y el de sus compañeros, Colombia ha alcanzado la final (jugará ante Argentina). Sin embargo, en Sao Paulo, su club, no todos ponen buena cara cuando oyen hablar de él. Uno de ellos es el entrenador Luis Zubeldia, que este viernes ha vuelto a demostrar que la relación con el volante cafetero es distante en la actualidad. Desde la llegada del técnico argentino al equipo brasileño, James ha visto cómo sus oportunidades de jugar se desvanecen, relegado al banco de suplentes y finalmente excluido de las convocatorias.

El exjugador del Real Madrid apenas sumó 5 minutos de juego en el clásico ante Palmeiras, un tiempo insignificante para un futbolista de su calibre y experiencia. Esta situación se mantuvo hasta que el volante fue liberado anticipadamente por el club, lo que le permitió unirse a la concentración de la Selección Colombia antes de lo previsto, para felicidad de Néstor Lorenzo y su comando técnico.

Lejos de amilanarse, James aprovechó esta oportunidad para demostrar su valía en el escenario continental. Su desempeño en Estados Unidos ha sido estelar, para los fanáticos, especialistas y el torneo mismo, siendo elegido por la Conmebol como el jugador de la jornada en cada una de las rondas del campeonato (tres fechas de fase de grupos, cuartos de final y semifinales).

A pesar de los éxitos de James con la Selección Colombia, la situación en Sao Paulo no ha mejorado. Tras una reciente derrota ante Atlético Mineiro por el Brasileirao, Zubeldía fue consultado sobre el buen momento del ‘10′ colombiano.

Visiblemente molesto, el técnico argentino intentó inicialmente esquivar la pregunta con una respuesta evasiva: “Vamos a hablar de los que están acá, imagínense que estoy con el árbitro, mamita querida, siguiente pregunta...”. Sin embargo, tras unos segundos, accedió a dar su opinión sobre el desempeño del ‘10′ en el torneo continental.

“Creo que James está haciendo un gran campeonato, me pone contento porque primero es jugador de Sao Paulo, segundo, porque no lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona. Colombia está haciendo un buen campeonato, me alegro porque las dos selecciones finalistas son las que han desplegado buen fútbol”, añadió, en un intento por suavizar su postura.

James Rodríguez tiene 32 años de edad. (Foto: AFP)

Sao Paulo sin James Rodríguez





Mientras James Rodríguez brilla con su Selección en la Copa América, Sao Paulo ha tenido una campaña relativamente estable sin su estrella. Con siete victorias, dos empates y tres derrotas en su ausencia, el equipo ha mostrado que puede mantenerse competitivo.

En 2024, el también exjugador de Porto y Bayern Munich solo ha acumulado 265 minutos en ocho partidos con el ‘Tricolor’, registrando un gol y una asistencia. Estas estadísticas, aunque modestas, no reflejan el verdadero potencial del colombiano.

James Rodríguez llegó a Sao Paulo en agosto 2023. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR