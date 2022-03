La eliminación de la Champions League en manos del Villarreal sigue dejando estragos en la Juventus, pues nadie esperaba tan estrepitosa caída en los octavos de final del torneo (0-3). Esto, tal como se ha filtrado este fin de semana a través de la prensa italiana, ha generado algunas divisiones dentro del plantel de la ‘Vecchia Signora’ y en donde se han visto involucrados tres nombres: Juan Guillermo Cuadrado, Paulo Dybala y el técnico Massimiliano Allegri.

El periódico ‘La Gazzetta dello Sport’ reveló que, luego de caer ante el ‘Submarino Amarillo’ en el Juventus Stadium, ambos jugadores señalados se acercaron al estratega para conversar sobre el programa de entrenamiento previo al duelo ante el Salernitana por la jornada 30 de la Serie A. “Chispas tras pedido de la ‘Joya’ y Cuadrado sobre tiempos de entrenamiento. El indicador de una situación más tensa que nunca”, señaló el citado medio.

“Dybala y Cuadrado acudieron a Allegri para hacerle un pedido sobre los planes para hoy, víspera del Juve-Salernitana. Tema de discusión: el programa con el retiro previo al partido (casi seguro que la Juve dormirá en el Continassa esta noche) y en particular los horarios del entrenamiento de hoy”, añadieron.

No obstante, esta petición no le habría caído nada bien a Allegri y se dirigió directamente hacia el atacante argentino. “A Allegri no le gustó y el pedido degeneró en una pelea, con Max acusando a Dybala. El significado del discurso: “¿Solo tú, Paulo, me haces tal pedido?”.

“El enfrentamiento, que en el fútbol ha ocurrido en otros momentos y ocurrirá en otros momentos, no necesariamente tendrá consecuencias pero es indicativo del momento de la ‘Juve’ en general y de Dybala, más que de Cuadrado, en particular”, concluyó ‘La Gazzetta dello Sport’.

A pesar de la eliminación, Juan Cuadrado fue de los jugadores más destacados en la 'Juve'. (Foto: Getty Images)

Si bien el mayor afectado de esta pequeña riña habría sido Paulo Dybala, genera sorpresa que Juan Cuadrado se haya visto involucrado en una situación así siendo uno de los más experimentados y quien llevó la cinta de capitán en el Juventus vs. Villarreal.

Aunque aún no se sabe cuál será la decisión de Massimiliano Allegri respecto a los titulares que jugarán ante el Salernitana, desde hace unos días los medios turineses vienen informando que el DT italiano reservaría al colombiano pues aún no se encuentra del todo bien de las molestias físicas que presentó hace algunas semanas.

En todo caso, de darse su suplencia, esta decisión favorecería mucho a la Selección Colombia porque permitiría que el mediocampista llegase en óptimas condiciones a los partidos frente a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.