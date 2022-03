A pesar de no haber empezado de la mejor manera la presente temporada, la Juventus sigue en la pelea en los tres torneos que disputa: Copa Italia, Serie A y Champions League. Por tal motivo, Massimiliano Allegri necesita contar con sus jugadores en el mejor nivel posible. No obstante, este miércoles recibió una preocupante noticia: Juan Guillermo Cuadrado, quien ha estado siendo clave en los últimos partidos, no pudo ser parte del entrenamiento matutino.

El colombiano no salió junto a sus demás compañeros al Training Center de Continassa y despertó las suspicacias de los medios de comunicación que estaban al pendiente de lo que sucedía en el predio de la ‘Juve’. ¿Pero qué sucedió realmente con el polifuncional mediocampista?

El ‘Panita’ presentó un cuadro de fiebre en horas de las mañana y tuvo que ser aislado antes de que empezara el plan de entrenamiento del día. Asimismo, Allegri tampoco pudo contar con Giorgio Chiellini, Paulo Dybala y Mattia De Sciglio, quienes trabajaron por separado, mientras que Marley Aké realizó trabajos de gimnasio.

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores claves en el esquema de Massimiliano Allegri en la Juventus. (Foto: Getty Images)

Hasta el momento la institución de Turín no ha emitido un reporte oficial del estado de Cuadrado ni cuantos días estará fuera, pero lo más seguro es que por precaución no forme parte de la convocatoria para el partido de este sábado 12 de marzo ante la Sampdoria por la fecha 29 de la Serie A.

De darse este caso, sería el segundo duelo que se pierda el cafetero por el torneo doméstico. El primero se dio en el enfrentamiento ante el Napoli del pasado mes de septiembre, día en el que la Juventus cayó por 2-1.

En lo que va de la temporada 2021-22, el exFiorentina ha disputado un total de 2493 minutos divididos en 35 partidos entre Serie A, Champions League y Copa Italia, lo cual lo lleva a ser el tercer jugador del equipo con más compromisos jugados por detrás de Álvaro Morata y Manuel Locatelli. Asimismo, acumula cinco goles y tres asistencias.





