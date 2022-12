Juventus espera contar con varios de sus futbolistas en gran estado físico tras el Mundial de Qatar 2022. A pesar de que Juan Cuadrado no ha tenido acción en la Copa del Mundo, tiene unas molestias que lo han obligado a entrenar de forma diferenciada en los últimos días. El colombiano está con buen ánimo y espera recuperarse lo más pronto posible. De todas formas, su regreso a las canchas se daría todavía en el reinicio de la Serie A de Italia. Sigue leyendo y conoce todos los detalles.

El atacante colombiano, quien no está viviendo una buena temporada con la Juventus, ha tenido molestias en la rodilla derecha, según la prensa italiana. Sin embargo, los medios destacan que “no es nada grave, pero es molesto para el jugador”. El técnico Massimiliano Allegri prefirió no forzarlo y por ahora está entrenando aparte.

A través de sus redes sociales, Juan Cuadrado compartió un mensaje optimista de cara al reinicio de las competiciones oficiales. Publicó una foto junto a Paul Pogba (quien sufrió una lesión que lo dejó fuera de Qatar 2022) en el centro médico de la Juventus y escribió: “Ya casi mi panita Pioche, con la ayuda de Dios”.

Juan Cuadrado: apunta al reinicio de la Serie A

El sábado 17 de diciembre Juventus enfrentará a Arsenal, puntero de la Premier League, en un amistoso programado en el Emirates Stadium de Londres. Según el periodista italiano Giovanni Albanese, Juan Cuadrado no jugaría este duelo por la molestia que ha sentido. El técnico Allegri prefiere guardarlo para el reinicio de la Serie A.

Según los medios italianos, el cuerpo médico de la Juventus espera tener listos a Juan Cuadrado y Paul Pogba para el partido vs. Cremonese por la fecha 16 de la Serie A. El duelo está programado para jugarse el 4 de enero a las 12:30 p.m. (horario de Colombia) en el estadio Giovanni Zini.

Cuadrado: jugaría su última temporada en Turín

Juan Cuadrado no está viviendo un gran momento en Juventus. A pesar de que cuenta con el apoyo del técnico italiano y conserva su titularidad, todavía no está garantizada su continuidad en el club. La presión del entrenador por mejorar el rendimiento del equipo en el torneo local tras la eliminación de la Champions League solo agudiza la situación del colombiano.

Cabe resaltar que Juan Cuadrado está disputando su octava temporada en Juventus. Ha marcado 24 goles y ha dado 59 asistencias en 287 partidos. Asimismo, ha ganado 5 títulos de la Serie A, 4 Copa Italia y 2 Supercopa Italia. Sin duda, vivió una de las mejores épocas del equipo italiano.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.