La aventura de Juan Fernando Quintero en China llegó a su fin y, según el diario Olé, el colombiano ya es jugador libre y volverá a River Plate. Por estos días, el mediocampista está concentrado en los trabajos con la selección de su país para el amistoso del domingo ante Honduras, pero muy pronto, se oficializará su llegada al ‘Millonario’.

“‘Juanfer’ jugará en Miami un amistoso frente a Honduras y, en los primeros días de las próxima semana, se hará presente en las oficinas del Monumental para poner el gancho (sería por dos o tres años)”, informó el citado medio en un artículo publicado en su sitio web.

El deportista de 28 años, luego de ello, se sumaría a la pretemporada del equipo dirigido por Marcelo Gallardo en San Martín de los Andes. En dicha ciudad, ubicada en el noroeste de la Patagonia, se tiene previsto que el grupo entrene hasta el martes 18 del presente mes.

Quintero, que dejó River el 2020 en medio de mucha polémica para migrar al fútbol chino, es recordado con mucho cariño por los hinchas del club argentino. Para ellos, imborrable es el golazo que le anotó a Boca Juniors el 2018, en la final de la Copa Libertadores en el Estadio Santiago Bernabéu.

“La vida nos exige siempre, pero perdí muchas cosas que la gente no sabe y no me interesa decirlas... El mundo de River es fuerte, te lleva al extremo, pero así es la vida. Hoy vemos personas que amamos y se van, hay que vivir todos los días así. River trae una carga emocional, física y mental que es fuerte, y que a veces te satura. Eso a mí me pasó y ya está..” declaró Quintero, meses después sobre su partida, en diálogo con ESPN.

Tras un discreto paso por Shenzhen, el destino le daría a Quintero una oportunidad para escribir una nueva historia en River. Desde ya, los aficionados esperan con ansias que se concrete cuanto antes su fichaje y se haga el anuncio oficial.





