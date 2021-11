Juan Fernando Quintero emocionó a los fanáticos de River Plate al soltar distintos ‘guiños’ que podían hacer pensar en su regreso al club en las próximas semanas. Algunas publicaciones con los colores rojo, blanco y negro ilusionó con su regreso a la institución en la que fue figura al conseguir dos títulos. Sin embargo, esto no sería posible.

Los últimos rumores señalaban que el actual jugador del Shenzhen FC de la Superliga China había tenido una larga conversación con Marcelo Gallardo sobre su vuelta al Monumental, pero esto fue desmentido por el propio entrenador en rueda de prensa tras el partido con Patronato.

“No es cierto que hayamos hablado. Todo lo que se diga es mentira. No es momento. Existe una muy linda relación. No tengo redes sociales y sé que él se ha manifestado por ahí. No hubo nada respecto a regresos o salidas de futbolistas, porque no es nuestro estilo”, explicó el ‘Muñeco’.

Juan Fernando Quintero ya regresó a China luego de estar entrenando por un par de meses en Colombia con Independiente Medellín. Fue convocado por Reinaldo Rueda para las Eliminatorias en la fecha triple de octubre, pero no se encuentra en lista para los partidos de noviembre.

La Superliga China se reanudará hasta el mes de diciembre; sin embargo, tuvo que volver como parte de las restricciones del país asiático por el coronavirus y el regreso a prácticas de su nuevo club.

Juan Fernando Quintero se marchó de River Plate después de haber ganado una Copa Argentina y una Copa Libertadores, la de 2018. En la obtención de este último título fue vital, pues marcó el 2-1 marcial a favor de los de Marcelo Gallardo en el Estadio Santiago Bernabéu frente a Boca Juniors. Finalmente el duelo terminó 3-1 para el ‘Millo’.

Por otro lado, en cuanto a los registros estadísticos, ‘Juanfer’ jugó un total de 61 partidos en los que anotó 12 tantos y sirvió 8 asistencias. Con altas y bajas debido a su estado físico, el ‘10′ siempre rindió en el esquema del ‘Muñeco’.





