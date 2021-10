Juan Guillermo Cuadrado no tuvo el mejor de los rendimientos el pasado fin de semana con Juventus. El equipo de Massimiliano Alegri empató 1-1 con Inter de Milán pero estuvo a pocos minutos de perder. Paulo Dybala rescató el punto a los 89 minutos tras convertir de penal.

Fabio Capello, uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol italiano y que ahora trabaja como comentarista de Sky Sports, criticó duramente el trabajo de la ‘Juve’ en el Giuseppe Meazza.

“Allegri no me convenció a pesar de que soy su admirador. El equipo no jugó durante 65 minutos. Luego cambió algo con las sustituciones y comenzó a jugar”, explicó Capello, quien destacó el trabajo de Federico Chiesa y Paulo Dybala.

En un momento de la conversación, el técnico se refirió del partido de Cuadrado, pero señaló que no lo vio con el nivel que habitualmente muestra. “Ni siquiera Cuadrado me es particularmente atractivo esta noche, quizás tenga algunos problemas”, explicó en el programa Sky Calcio Club.

Otra de las críticas contra el colombiano llegó procedente de Tuttosport, uno de los principales medios de Turín, que le colocó a Juan Guillermo 5 puntos en el partido Fue el puntaje más bajo del equipo junto con Federico Bernardeschi.

“No solo no marcó la diferencia como suele suceder, en términos de brillantez, creatividad e imprevisibilidad. De hecho: hace poco o nada para llamar la atención. Unos cuantos remates esporádicos. El balón perdido a los 18′ del segundo tiempo tiene efecto inmediato: sustitución con Allegri despotricando”, escribió el diario sobre el rendimiento de Cuadrado.





