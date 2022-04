Liverpool vs. Newcastle se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y Sky Sports por la jornada 35 de la Premier League. Con Luis Díaz compartiendo el ataque con Mohamed Salah y Sadio Mané, este duelo está pactado para el sábado 30 de abril desde las 6:30 a.m. en St James’ Park. Recuerda que a través de la web de Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias desde el lugar de los hechos.

Luego de una intensa semana por Champions League, Liverpool volverá a apretar el acelerador en su titánica lucha por arrebatarle el primer lugar de la Premier League al Manchester City. Los dirigidos por Jürgen Klopp están en un nivel fantástico, lo cual los ha puesto en la pelea por los tres torneos que están disputando: además de los dos anteriormente citados, están en la final de la FA Cup.

A mitad de semana, a pesar de que el Villarreal les invitaba a ser cautos –sobre todo porque habían dejado en el camino al poderosísimo Bayern Múnich en los cuartos de final–, los ‘Reds’ no se guardaron nada y jugaron tal como vienen haciéndolo desde que empezó la temporada: fueron vertiginosos y acorralaron a su rival hasta no dejarlos respirar.

Si bien el dominio de los de Klopp fue abrumador en el primer tiempo, recién capitalizaron sus chances en la etapa complementaria. Primero Jordan Henderson propició el autogol de Pervis Estupiñán y luego Sadio Mané, tras pase de Mohamed Salah, decretó el 2-0 en Anfield.

La llave se definirá la próxima semana, el martes 5 de mayo desde las 2:00 p.m. en el Estadio de La Cerámica. El ‘Submarino Amarillo’ ha sabido anteponerse a situaciones adversas en esta Champions, por lo que aún reserva algunos cartuchos para seguir soñando con la final en París.

Liverpool vs. Newcastle: horarios del partido

Perú: 6:30 a.m.

Colombia: 6:30 a.m.

Ecuador: 6:30 a.m.

Chile: 7:30 a.m.

Paraguay: 7:30 a.m.

Argentina: 8:30 a.m.

Brasil: 8:30 a.m.

Uruguay: 8:30 a.m.

México: 6:30 a.m.

Por otro lado, además de este positivo resultado, Liverpool tuvo otro motivo para celebrar esta semana: la extensión del contrato de Jürgen Klopp. El estratega alemán, luego de meditarlo por algunas semanas, decidió quedarse en Inglaterra por lo menos hasta el 2026 y seguir engrandeciendo su legado con las sedas rojas.

El mismo ‘The Normal One’ envió un mensaje a los seguidores ‘Reds’ tras el anuncio de su renovación. Según el exBorussia Dortmund, Ulla Sandrock, su esposa, fue clave en la decisión de ampliar su estancia en Inglaterra. Las declaraciones han tenido bastante repercusión entre los partidarios de la institución y la prensa inglesa.

“Me quedo por otros dos años. ¡Y no solo yo! ¡No! Todos mis entrenadores también, que es lo más importante, en realidad. ‘¿Por qué?’ ahora es la pregunta. ¡Porque [mi esposa] Ulla quiere quedarse! Como buen esposo, ¿qué haces cuando tu esposa quiere quedarse? Te quedas. Esa es una de las razones”, reconoció el carismático DT.

Eso sí, el germano desveló que el cariño que siente por Liverpool fue otra de las razones importantes para ampliar el acuerdo. “Además saben que amo a este club y es el mejor lugar para estar. Me siento muy afortunado, ¿hace cuánto? ¿Seis años y medio? Decidieron que sería una buena idea llamar a este alemán y así estamos, ahora seguiré por cuatro años más. Es un tiempo largo en el fútbol y espero que podamos disfrutarlo”, admitió.

Liverpool vs. Newcastle: canales de TV

Perú: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Brasil: ESPN y Star Plus

Uruguay: ESPN y Star Plus

En cuanto al presente que vive el Newcastle previo a este duelo, recibirán al Liverpool en casa con una gran racha de cuatro victorias consecutivas, las cuales les ha permitido olvidarse de la zona baja de la Premier League. Actualmente marchan novenos con 43 puntos, ubicación que sentencia su salvación después de haber pasado las de Caín a mitad de temporada.

Liverpool vs. Newcastle: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Konstantinos Tsimikas; Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz.

Alisson; Joe Gomez, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Konstantinos Tsimikas; Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz. Newcastle: Martin Dubravka; Emil Krafth, Fabian Schar, Dan Burn, Matt Targett; Jonjo Shelvey, Bruno Guimaraes, Joelinton; Miguel Almiron, Chris Wood y Allan Saint-Maximin.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.