No llegan buenas noticias desde la Primeria Liga de Portugal. Hace unos días se destapó un escándalo que podría dejar en jaque a varios clubes del fútbol portugués, incluyendo a uno de los más grandes como lo es el Porto. Sucede que el equipo donde militan los colombianos Luis Díaz y Mateus Uribe estaría inmerso en un sistema de amaño de partidos, lo cual, de corroborarse la información encontrada, podría llevarlos a descender a la Segunda División.

La Fiscalía encargada de la investigación continúa con las pesquisas pertinentes y aún no ha definido a todos los implicados, pero ya el Ministerio Público de Portugal ha tomado este tema con mucha seriedad y no van a parar hasta hallar a los culpables. Los ‘Dragones Azules’ han sido señalados y, entre las posibles consecuencias, no está descartado el descenso o una sanción económica.

Desde la Primeria Liga se vienen estudiando posibles castigos deportivos como la pérdida de puntos en el campeonato que está en curso y donde son líderes, o mandarlos a la Segunda Liga.

“Indicaciones presentadas por la Fiscalía (Ministerio Publico) sobre ‘entregas a favor de personas con supuesta capacidad de influir en el destino de los resultados deportivos’ puede abrir la puerta a sanciones de carácter deportivo contra el FC Porto”, explicó el diario ‘Record’ en su edición virtual del jueves y la física de este viernes.

El conjunto dirigido por Sérgio Conceição marcha líder del campeonato con 32 puntos, los cuales fueron cosechados tras diez triunfos y dos empates en doce compromisos. El conjunto azul es firme candidato al título, pero si pierde puntos quedaría rezagado en el torneo luso porque estos serían de alta cuota.

Esta es la portada del diario 'Record' de Portugal que analiza la situación del Porto. (Foto: Recorte del diario 'Record')

Luis Díaz cada vez más cerca del Liverpool: ahora lo comparan con Mané

El proyecto de Jürgen Klopp en el Liverpool lleva ya cinco años y aún no parece haber llegado a su techo, incluso después de haber ganado la Champions League en la temporada 2018-19 y la Premier League en la 2019-20. Es así que, para potenciar su delantera, el técnico alemán tiene en mente la incorporación de Luis Díaz durante el próximo mercado de fichajes de enero.

Es tal así el interés del cuadro británico, que el diario ‘Echo’ señaló que “la prioridad en los próximos 18 meses será traer a la próxima generación de talentos de ataque del Liverpool que puedan suceder a la magnífica cosecha actual”, y es ahí donde aparece el nombre del guajiro resaltado en verde.

“Es similar a cómo juega Sadio Mane, planteando una amenaza constante con su pie derecho, el favorito, y más peligroso desde áreas amplias desde la izquierda. Al igual que Mane, Díaz es rápido y un regateador peligroso, capaz de sortear a los defensores y alejarse de ellos con relativa facilidad”, añaden.





