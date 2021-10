La reciente nominación de Luis Díaz al Premio a Mejor Jugador del Mundo 2021 de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) ha generado muchos comentarios positivos al rededor del colombiano. Como era lógico, Sérgio Conceição, su técnico en el Porto, tampoco pudo ocultar su felicidad por el gran momento de su jugador.

En la previa del duelo entre los ‘Dragones Azules’ y el Boavista por la Primeira Liga, el estratega portugués, a diferencia del resto, trató de darle una verdadera dimensión a este nuevo reconocimiento para futbolista de 24 años. Para él, si bien es de destacar este premio individual, siempre prevalecerá lo colectivo.

“Me alegro de que dos de mis jugadores (Díaz y Taremi) estén entre los 32 nominados, pero eso también tiene que ver con el trabajo del equipo, sin el equipo no podrían hacerlo. Como se trata de un esfuerzo de equipo, que luego mejora una u otra unidad, eso forma parte. Estamos contentos, obviamente, pero para mí no es lo más importante”, comentó.

Luis Díaz está teniendo un arranque de temporada fenomenal en Portugal, no solo por lo que viene haciendo en el torneo doméstico, sino también por su desempeño en la Champions League. Hace una semana le marcó al AC Milan y colaboró para que los suyos se lleven el triunfo ante un duro rival.

En esta nominación del IFFHS el guajiro no es uno de los favoritos, pues competirá con jugadores de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Kevin de Bruyne, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, entre otros. A pesar de ello, por el simple hecho de estar nombrado entre tantos cracks ya es un gran mérito.

Nominados al Premio del Mejor Jugador del Mundo 2021 según la IFFHS:

Luis Díaz (Colombia, Porto)

Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)

Leonardo Bonucci (Italia, Juventus)

Jorginho (Italia, Chelsea)

Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City)

N’Golo Kanté (Francia, Chelsea)

Kylian Mbappé (Francia, PSG)

Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Múnich)

Raheem Sterling (Inglaterra, Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United)

Erling Haaland (Noruega, Borussia Dortmund)

Lionel Messi (Argentina, PSG)

Rodrigo De Paul (Argentina, Atlético de Madrid)

Neymar (Brasil, PSG)

Casemiro (Brasil, Real Madrid)

Marquinhos (Brasil, PSG)

Gabriel Barbosa (Brasil, Flamengo)

Akram Afif (Qatar, Al Saad SC)

Sardar Azmoun (Irán, Zenith)

Mehdi Taremi (Irán, FC Porto)

Son Heung Min (Corea del Sur, Tottenham)

Ali Mabkhout (Emiratos Árabes, Al Jazira)

Achraf Hakimi (Marruecos, PSG)

Sadio Mane (Senegal, Liverpool FC)

Kalidou Koulibaly (Senegal, Napoli)

Riyadh Mahrez (Argelia, Manchester City)

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool FC)

Alphonso Davies (Canadá, FC Bayern Múnich)

Winston Mc Kennie (Estados Unidos, Juventus)

Giovanni Reyna (Estados Unidos, Borussia Dortmund)

Raúl Jiménez (México, Wolverhampton)

Héctor Herrera (México, Atlético de Madrid)





