Aunque estuvo alrededor de dos años y medio en Portugal, el idioma nunca fue un problema para Luis Díaz cuando estuvo en el Porto. Sin embargo, ahora que llegó al Liverpool, el inglés está siendo uno de los principales obstáculos para que el colombiano se comunique con sus compañeros. Es así que, mientras inician sus clases intensivas, los líderes del equipo no se hacen problemas y han colaborado en la adaptación del delantero.

En el plantel hay jugadores como Alisson, Roberto Firmino, Fabinho y Thiago Alcántara que manejan el español sin problemas, por lo que están sirviendo de canales de comunicación para el guajiro. No obstante, otros como Andrew Robertson que solo hablan inglés y escocés, se las ingenian para hacerlo sentir como en casa.

“Las personas que hablan español lo están ayudando mucho a adaptarse. Puedo ayudar, solo sonrío y me río de él y trato de que se sienta cómodo”, comentó el lateral izquierdo en diálogo con los medios de comunicación previo al duelo ante el Burnley por la Premier League.

“¡Él no habla mucho escocés, eso es seguro! (...) creo que necesito aprender algunas palabras en español y con eso será suficiente”, añadió el nacido en Glasgow, quien dicho sea de paso deberá conectar constantemente con Luis Díaz durante los partidos al jugar ambos por el mismo flanco de ataque.

Finalmente, el internacional con la Selección de Escocia relevó que quedó gratamente sorprendido con la predisposición y el nivel que ha mostrado el exPorto desde su llegada al Liverpool.

“Estoy realmente impresionado con él. Obviamente, tendremos más entrenamientos y juegos con él y espero que se adapte bastante rápido”, puntualizó.

Luis Díaz y Andrew Robertson esperan consolidar una gran sociedad por el flanco izquierdo del Liverpool. (Foto: Liverpool)

Jürgen Klopp se sincera sobre la obtención de la Premier

El Liverpool ha demostrado en las últimas semanas ser uno de los equipos en mejor forma en Inglaterra. Goles por doquier dan cuenta que el cuadro de Merseyside anda en un espectacular momento. Sin embargo, Jürgen Klopp, entrenador del cuadro inglés, ve misión imposible cazar al Manchester City en la pelea por la Premier League. El técnico alemán descartó poder atrapar a los dirigidos por Josep Guardiola, que les sacan nueve puntos en la clasificación de la Liga inglesa, aunque los ‘Reds’ cuentan con un partido menos.

“No estoy seguro de que estemos en una posición para estar en sus talones. No tenemos oportunidades para cogerlos, pero eso no quiere decir que no tengamos que intentar hacer la mejor temporada que podamos”, dijo el germano tras batir al Leicester City y recortar la distancia en la tabla.

“Tenemos que ganar nuestros partidos. Ponernos la camiseta, salir al campo y ganar. Ganar al Leicester era muy importante. No pensamos en cazar al City, porque hay muchos equipos detrás de nosotros que quieren cazarnos a nosotros”, añadió Klopp.





