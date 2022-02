Hace exactamente una semana el Liverpool había cerrado la transferencia de Luis Díaz luego de llegar a un acuerdo con el Porto por 45 millones de euros y 12 en variables. Este fin de semana posiblemente los hinchas puedan disfrutar del colombiano en Anfield ante el Cardiff City por la FA Cup y, tras haber llegado a Inglaterra este sábado, por fin dio sus primeras declaraciones para los medios oficiales del club.

Después de aterrizar en el aeropuerto John Lennon durante la tarde, el extremo de 25 años se dirigió al campo de entrenamiento para conocer a sus nuevos compañeros y recibir las primeras indicaciones de Jürgen Klopp. Su primera sesión fue de manera individual, a la espera de lo que determine el técnico alemán respecto a su presencia para el domingo.

“Ante todo, muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy feliz y contento de estar aquí en este gran equipo. Llevo poco tiempo aquí pero en el poco tiempo que he tenido con mis nuevos compañeros he compartido unas palabras con grandes jugadores y auténticos referentes de este club. Estoy muy orgulloso de reunirme con ellos”, resaltó el colombiano.

Acerca de su percepción sobre el Liverpool, Díaz comentó que desde hace mucho tiempo viene siguiendo al equipo y que aprovechará al máximo el hecho de haber llegado a la Premier League, campeonato al que sigue desde que era niño.

“Es un club al que sigo desde hace un buen tiempo, y siempre los he visto jugar. No es ningún secreto que la Premier League es una de las mejores ligas y he seguido el fútbol aquí y lo he visto desde que era un niño. Y en cuanto al Liverpool, no creo que deba decir mucho sobre ellos que no se haya dicho”, añadió.

El elenco de Anfield está luchando en cuatro torneos importantes y, para evitar los inconvenientes de temporadas pasadas, la llegada del exJunior supone aumentar las opciones en ataque para Klopp, sobre todo si tenemos en cuenta que Mohamed Salah y Sadio Mané llegarán desgastados tras la final de la Copa Africana de Naciones.

“Me comprometo a estar disponible desde hoy, el primer día que llegue. Ya he entrenado un poco hoy, estuve en el campo y luego en el gimnasio. Así que sí, mi mentalidad es que estoy listo para ayudar a mi equipo y aportar mi granito de arena y contribuir, como dijiste. Estoy disponible para el entrenador y su cuerpo técnico para lo que me necesiten y estaré listo para jugar cuando sea”, acotó.

Asimismo, el guajiro analizó el estilo de juego del Liverpool y cómo este potenciará todas sus características. “Sí, para mí es el equipo perfecto y mi decisión de venir aquí se basó un poco en eso. Sabía que el estilo de juego del equipo me ayudaría mucho. Este es un momento importante para mí y se trata de trabajar al 100% porque lo primero es estar disponible y estar completamente preparado para poder producir y actuar en el campo”.

Finalmente, Luis Díaz destacó el hecho de ser entrenado por un técnico como Jürgen Klopp, quien tiene un largo antecedente de saber exprimir al máximo todo el potencial de sus jugadores. “Al principio va a ser un período de adaptación y una oportunidad de crecer junto a mis compañeros y el entrenador y su cuerpo técnico. Como dices, me va a ayudar mucho, así que estoy muy feliz de estar aquí compartiendo esa experiencia con él. Aquí está la esperanza de que me ayude mucho en mi carrera como jugador profesional”, puntualizó.





