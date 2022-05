Luis Díaz ha tenido unos meses intensos en Liverpool desde su llegada a inicios del 2022, procedente del Porto de Portugal. El atacante colombiano ha rendido de gran manera con los ‘Reds’ y ganó dos títulos: la FA Cup y la Carabao Cup, además, fue subcampeón de la Premier League y Champions League. Por ello, mando un mensaje de agredecimiento a los hinchas a través de sus redes sociales.

“4 de febrero fue el día. Me dieron la bienvenida como uno más de la familia. Desde ese día he soñado despierto, viviendo lo que he deseado toda mi vida”, escribió Luis Díaz en su cuenta de Instagram.

“Ahora me han demostrado que los sueños se hacen realidad, déjenme asegurarles que mantenemos el sueño juntos. Así, que con todo lo que queda por ganar, déjalo ser, porque aquí sé que: nunca caminaré solo”, añadió.

Tras perder la final de la Champions League ante Real Madrid en París, los jugadores de Liverpool fueron recibidos por todo lo alto por sus fanáticos en su ciudad y festejaron las dos copas obtenidas esta temporada.

Por eso, Luis Díaz usó sus redes sociales para agredecer las muestras de cariño que ha recibido por parte de los hinchas durante su estancia en Liverpool, donde ya ganó dos títulos.

Recordemos que Luis Díaz disfrutará de unas merecidas vacaciones, luego de que no fuera tomado en cuenta por el técnico Héctor Cárdenas para los amistosos de la Selección Colombia en junio.





