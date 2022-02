Luis Díaz llegó a Liverpool con la intención de hacer historia. El colombiano dejó Porto para aceptar el reto más grande de su carrera. En su debut dejó gratas impresiones; sin embargo, algunos fanáticos aún tienen dudas de que pueda acoplarse sin problemas al esquema de Jurgen Klopp, para Hamilton Ricard, esto no sucederá.

El colombiano que tuvo paso por el Middlesbrough de la Premier League entre 1997 hasta 2001 y anotó más de 50 goles con la camiseta del ‘boro’, conversó con ‘Blu Radio’ y dio detalles de cómo debe ser la adaptación del guajiro en suelo británico.

“Yo he visto jugar a Lucho contra Brasil, Argentina. Es un tipo que se para duro. Lo chocan y está fuerte, él es flaco, pero es fibroso. Allá en Inglaterra lo van a preparar y él debe dejarse ayudar para que sea mejor jugador. Ellos van a saber explotarlo más”, inició Ricard en conversación.

Los fanáticos ingleses son difíciles de convencer, por ello, el exfutbolista explicó que Díaz los debe convencer. “El hincha inglés es de amor prolongado si le das. Si no corres, no los enamoras. Ojo, Luis está en el club de los ingleses, es el club “mimado” de Inglaterra”.

La deuda de ‘Lucho’ parece estar en la parte física. “Puede ser, el fútbol inglés choca mucho, son muy fuertes. Es un fútbol de mucho desgaste y para uno soportar el desgaste, debe tener una buena masa muscular”, agregó Hamilton.

Para completar su adaptación, Luis deberá aprender inglés. “Es importante y mucho que aprendas inglés. Porque para pedir el balón al compañero o pedir movimientos. Aparte en lo personal, te ayuda a crecer mucho”.

“Que no se vaya a descuidar en redes, que no se vaya a creer, a los ingleses no les gusta eso. Que se concentre en jugar fútbol y va a tener a los británicos comiendo de la mano toda la vida”, finalizó

Luis Díaz sumó el pasado fin de semana ante Cardiff por la FA Cup. El colombiano consiguió dar una asistencia a Minamino para el 2-0 transitorio.





