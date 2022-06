El gran rendimiento de Luis Díaz en Liverpool ha llamado la atención en Europa. El colombiano se ha ganado un lugar en el once titular de Jürgen Klopp y es uno de los futbolistas que más peligro crea a los rivales en la actualidad. Por ello, el exfutbolista español Iker Casillas se refirió al guajiro y destacó su momento.

Iker Casillas, campeón del mundo con España en 2010, llegó a Colombia como parte de una campaña para apoyar a niños en el país gracias al programa Casa Herbalife, de la Fundación Herbalife, y habló sobre Luis Díaz.

“Me ha sorprendido la verdad. Cuando lo vi en el Porto, me pareció un jugador interesante, pero con tanta rapidez dar ese cambio me extrañó. He visto que se ha asentado muy bien, que se ha aclimatado al Liverpool que tampoco es fácil, a la Premier que es una liga muy competitiva. Estoy convencido que va a ser un jugador importante para Klopp”, dijo.

I ♥️ CARTAGENA DE INDIAS pic.twitter.com/IgrUumARAx — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 11, 2022

Por otro lado, Iker Casillas lamentó que la Selección Colombia no consiga su clasificación al Mundial. “En Colombia el fútbol es importante, a pesar de que no está en el Mundial, es una desgracia, pero sí se refleja con los jugadores colombianos que tienen en el mundo”, comentó.

El ex Real Madrid y Porto también habló sobre el presente de James Rodríguez y las razones por las que no pudo consolidarse en España. “La exigencia del club es a diario, no vale haber hecho una temporada buena. James tomaría la mejor decisión para poder seguir jugando al fútbol, tuvo unos años maravillosos, consiguió ser campeón de Europa y ser un jugador referente dentro de la plantilla, luego ya la gente toma decisiones”, aseguró.

Recordemos que Iker Casillas sufrió un infarto de miocardio en el 2019 durante un entrenamiento del Porto. Para evitar mayores inconvenientes para su salud, pasó a formar parte del cuerpo técnico del cuadro portugués y en el 2020 anunció su retiro del fútbol.





