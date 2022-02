La llegada de Luis Díaz al Liverpool ha sido revolucionaria. El colombiano no tardó ni un partido en dejar su huella y el pasado domingo, cuando se estrenó ante el Cardiff por la FA Cup, dio su primera asistencia dejando satisfecho a más de uno. Es por eso que no sería una sorpresa si Jürgen Klopp decide considerarlo en su equipo titular cuando los ‘Reds’ reciban este jueves al Leicester City por la Premier League.

El técnico alemán ha quedado encantado no solo con el nivel del exPorto dentro del campo de juego, sino también con su rápida adaptación a los trabajos de alta exigencia en los entrenamientos. Esto ha llevado a que se compenetre muy bien con sus nuevos compañeros.

“Es un tipo muy agradable. Me gustó mucho su aporte cuando entró (ante Cardiff el domingo) y ahí vamos. Ayer tuvimos una sesión de entrenamiento normal y creo que lo disfrutó mucho. No estoy seguro si viste las fotos, pero ayer tuvimos una sesión de rondo más larga y no estoy seguro si alguna vez vi a alguien sonreír constantemente, durante el rondo. Lo disfrutó y así el resto de la sesión, así que todo está bien”, comentó el DT en la conferencia de prensa previa al duelo ante los ‘Foxes’.

Sobre el tema del idioma, el exestratega del Borussia Dortmund aclaró que por el momento no está siendo un inconveniente gracias a la intervención de Pep Lijnders, su asistente de campo, quien maneja perfectamente el español y el portugués. Por ahora ese está siendo el medio de comunicación con el que se está apoyando Luis Díaz hasta que empiecen sus clases intensivas de idiomas.

“No pasamos todo el tiempo juntos. Fueron cuatro sesiones de entrenamiento y ese tipo de cosas; y obviamente tuvimos una conversación más larga con Pep Lijnders, que también habla portugués y español, así que pudimos tener una conversación adecuada”, añadió.

Finalmente, en referencia a cómo se acopló el cafetero al modelo de juego del Liverpool en el último partido ante el Cardiff City, Klopp detalló que todo se dio de manera muy natural y que quedó conforme con su predisposición para cumplir con lo que se le pidió en el terreno.

“Creo que pudimos ver que encajó de manera muy natural en el último juego. En cuanto a la posición, exactamente como queríamos que jugara. Pero ese es solo el punto de partida y hay mucho más por venir y trabajaremos en eso”, concluyó.





