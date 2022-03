Luis Díaz fue uno de los encargados de darle la victoria al Liverpool sobre el Brighton (2-0), manteniendo viva la carrera por el título de la Premier League que por ahora tiene al Manchester City con líder. Tras el gol del colombiano -que marcó tras cabecear el balón al fondo de la red a los 19 minutos-, Jürgen Klopp y Andrew Robertson destacaron su trabajo por la banda izquierda.

Por el lado del entrenador alemán, Díaz “lo hizo muy bien. Probablemente es la única persona que sabe lo rápido que es. No es fácil traer a alguien durante la ventana de invierno, pero la forma en que jugó en Porto es exactamente como queremos que juegue aquí. Tiene que adaptarse defensivamente en momentos, pero puede llevar el balón, su regate no es malo”.

“Todavía no hemos visto su gama completa de habilidades. Es un muy buen jugador. Y no tenemos grupos en nuestro equipo, pero tenemos algunos que hablan español y portugués, jugadores experimentados como Thiago, Bobby, y eso ayuda. Está bajo su protección. Es un chico muy agradable”, agregó Klopp.

En el gol de Luis Díaz, sucedió un peligroso accidente. Mientras el colombiano cabeceaba para que el esférico entrara, el guardameta Robert Sánchez lo impactó, ya que se había apresurado a llegar al borde del punto de penal.

El árbitro Mike Dean pidió inmediatamente la intervención de los médicos, pero una revisión posterior del VAR permitió que el portero siguiera en el campo sin ser castigado. Ante esto, Klopp dio su opinión: “No puedo decir nada, solo lo vi una vez. No lo he vuelto a ver, así que no sé si es una roja. Es un buen ejemplo de los problemas de VAR que todavía tenemos. Si todos me preguntan si fue roja, probablemente lo fue. ¿Por qué razón no fue roja? Tenemos una pantalla para decirnos. ¿Por qué tenemos estas discusiones después de los juegos? (…) En general, hay mucho espacio para mejorar el VAR”.

Andrew Robertson elogió el nivel de Luis Díaz en el Liverpool vs. Brighton. (Foto: Getty Images)

Robertson y sus elogios a Luis Díaz

Andrew Robertson es pieza importante en el esquema del entrenador de alemán y, en declaraciones a ‘BT’, consideró que la llegada de Luis Díaz “ha sido especial y se ha puesto manos a la obra”. Asimismo agregó que “por la forma en que conduce a las defensas, puedes ver que la gente le tiene miedo”.

“A veces puede llevar un tiempo a los jugadores acomodarse cuando vienen durante la ventana de enero, pero afortunadamente ese no ha sido el caso y espero que continúe”, acotó el lateral escoces.

Liverpool y Brighton: completando pendientes

Luego de este partido en el Falmer Stadium, el Liverpool recibirá este miércoles 16 de marzo en Anfield al Arsenal por la jornada 27 de la Premier League. Como se recuerda, este compromiso quedó pospuesto hace un par de semanas por el duelo que tenían los ‘Reds’ en la final de la Carabao Cup ante el Chelsea.

Cerrando esta fecha, los dirigidos por Jürgen Klopp completarán todos sus partidos y estarán en igualdad de condiciones que el Manchester City. La consigna del técnico alemán será solo una: vencer a los ‘Gunners’ para mantener intactas sus chances de alcanzar a los ‘Citizens’ en la punta de la tabla de posiciones.

El Brighton, por su parte, volverá a ser local frente al Tottenham Hotspur en el partido pendiente por la decimosexta jornada. Aunque están lejos de la zona de descenso, los de Graham Potter no ganan desde el 12 de febrero e intentarán reencontrarse con la victoria ante su gente.





