El último sábado fue un día magnífico para Luis Díaz, pues además de haber tenido su primer titularidad en la Premier League en la victoria del Liverpool ante el Norwich City (3-1), colaboró con el tercero de los tantos y fue ovacionado por los hinchas en Anfield. Sin embargo, tras la resaca del triunfo, la prensa inglesa le puso paños fríos a los elogios que está recibiendo el colombiano y tuvo algunos comentarios para invitar a la mesura.

Y es que no es la primera vez que alguien destaca de forma tan vertiginosa desde su llegada al fútbol inglés, así como también han habido casos en los que esos deslumbrantes despliegues de calidad fueron ‘flor de un día’ y no terminaron por consolidarse en sus clubes. En Inglaterra esperan que el cafetero no entre en esa lista.

“Luis Díaz tiene mucho camino por recorrer para alcanzar a Mohamed Salah, pero consiguió su primer gol del Liverpool para sellar la victoria dentro de los últimos 10 minutos. Va por buen camino”, reseñó ‘Daily Mail’ tras el estreno goleador del exPorto.

Por otro lado, ‘The Guardian’ hizo hincapié en cómo el tercer gol del Liverpool marcado por Díaz permitió destrabar el partido y no dejarle con vida al Norwich City. “El colombiano ayudó a transformar una tarde incómoda para Liverpool en una agradable. Lo coronó con un brillante primer gol en el club para Luis Díaz”, comentaron.

Por otro lado, ‘Liverpool Echo’, medio especializado en cubrir las incidencias del club, remarcó que durante el primer tiempo tuvo un desempeño más discreto y que mejoró muchísimo en la etapa complementaria. En cuanto a la puntuación, el extremo de 25 años recibió un 7, uno por debajo de Mohamed Salah y Jordan Henderson, ambos con 8.

“No estuvo siempre en la misma longitud de onda de Tsimikas y siguió chocando con los defensores. Mucho mejor tras el descanso, tuvo un tiro desviado atrás antes de anotar tranquilamente el tercero”, señalaron.

Con la seguidilla de partidos que tendrá el conjunto dirigido por Jürgen Klopp, lo más probable es que el nacido en Barracas vuelva a sumar minutos este miércoles cuando el Liverpool reciba al Leeds United de Marcelo Bielsa en el duelo correspondiente a la jornada 19 que había sido pospuesta.





