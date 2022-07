Liverpool no arrancó como esperaba su pretemporada, pues tras caer por 4-0 ante el Manchester United en el amistoso del último martes, Jürgen Klopp deberá ajustar algunas tuercas para que su equipo encuentre su mejor nivel. No obstante, la prensa británica destacó que Luis Díaz, uno de los mejores del plantel, ha mantenido su voracidad en ataque y esto sí es una buena noticia para el elenco de Anfield.

El despliegue del colombiano no solo ha servido para que lo destaquen entre los atacantes del Liverpool, sino también para que sea comparado con un futbolista que dejó huella en su paso por los ‘Reds’: Luis Suárez. Si bien el colombiano juega en una posición diferente al uruguayo, en cuanto a garra e intensidad no tiene nada que envidiarle.

Así lo detalla ‘The Empire of The Kop’ en su reciente informe: “Suárez marcó cuatro goles en la segunda mitad de su primera temporada después de llegar en enero y luego mostró todo su talento (...) También hay matices de Suárez sobre Luis Díaz. Durante 30 minutos hoy, golpeó el poste dos veces y fue fácilmente el mejor jugador en el campo”, mencionó el citado medio inglés sobre el nivel mostrado por el cafetero ante los ‘Red Devils’.

Y es que, aunque el Liverpool no pudo hacer mucho ante el refrescado poderío ofensivo del United, Luis Díaz se las ingenió para generar peligro, ya sea combinando con un compañero o buscando desequilibrar con algún desborde por la banda izquierda.

“Ahora no marca goles, pero eso cambiará. Es demasiado talentoso para que no haga clic en el área de penalización. En cuanto a la técnica, es perfecto y no hay nada de malo con la forma en que dispara o dónde intenta colocarlo ¡qué futbolista!”, añadió ‘The Empire of The Kop’.

A pesar de la derrota, Luis Díaz fue el mejor jugador del Liverpool ante el Manchester United. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, el mismo medio de comunicación destacó un punto que podría servirle al Liverpool a mitad de temporada: tendrá a ‘Lucho’ durante todo el curso, pues Colombia no clasificó a la Copa del Mundo Qatar 2022. Esto significa que el exPorto estará 100% enfocado en luchar por ganar nuevos títulos con los de Klopp.

“(Liverpool) Tiene la ventaja de no ir a la Copa del Mundo, por lo que estará debidamente preparado para la segunda mitad de la campaña, al igual que Mo Salah, Kostas Tsimikas, Andy Robertson, Joel Matip, James Milner y probablemente Roberto Firmino, dado que ya no entra en la selección de Brasil”, puntualizaron.





