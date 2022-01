Los rumores que acercan a Luis Díaz al Liverpool siguen propalándose desde Inglaterra y el Porto, a su vez, ha mostrado mucho hermetismo sobre si existe o no una una negociación directa para soltar al colombiano. Esta vez no fueron los directivos sino Sérgio Conceição quien, de manera muy sutil, no dejó luces sobre el porvenir de quien sin duda es su mejor futbolista.

El técnico de los ‘Dragones Azules’ es consciente que el guajiro ha cautivado a los mejores equipos de Europa, por lo que, si bien tiene intensiones de contar con él hasta que finalice la temporada, no tiene injerencia directa en las decisiones del club y en lo que pueda querer para su futuro el cafetero.

“Confío mucho en un presidente que tiene 63 títulos, en cuál es la composición de una plantilla y sus entradas y salidas”, manifestó el estratega luso en la conferencia de prensa previa al Porto vs. Estoril por la Primeira Liga, cuando fue consultado por los periodista sobre la posibilidad de que Díaz salga del equipo.

De esta manera, con una escueta pero contundente respuesta, Sérgio Conceição no desconcentró a sus jugadores en la víspera de un duelo clave para que su equipo mantenga el liderato en el fútbol portugués.

“Es un equipo que está haciendo un buen campeonato, el año pasado subieron la liga con mérito, muy bien trabajado y que no encaja muchos goles. Nos espera un partido difícil, pero estamos preparados y vamos a ganar a Amoreira”, comentó respecto a su rival de este sábado.

De esta manera, mientras desde la prensa británica siguen alentando la llegada del extremo de 24 años a Anfield, en el Porto están seguros que podrán tenerlo, como mínimo, hasta que finalice la campaña 2021-22. Su desequilibrio ofensivo será necesario para que consigan un nuevo título de la Primeira Liga y den pelea en la Europa League.





