Al cierre del duelo entre el Porto y el Benfica por los octavos de final de la Copa de Portugal, Luis Díaz y Nicolás Otamendi protagonizaron una polémica acción que generó revuelo en las redes sociales. Si bien el duelo ya estaba definido con un contundente triunfo por 3-0 a favor de los ‘Dragones Azules’, el defensor argentino hizo gala de lo peor de su juego y chocó a propósito con el colombiano.

El reloj ya marcaba los descuentos en el Estadio do Dragão y ambos equipos solamente estaban esperando el pitazo final del árbitro. No obstante, la frustración se apoderó del futbolista de la Selección Argentina y no dudó en golpear con rudeza al extremo cafetero.

Como era de esperarse, Otamendi recibió su segunda tarjeta amarilla y terminó expulsado del compromiso. Díaz, por su parte, se repuso con facilidad después de haber estado tendido en el gramado por algunos minutos.

Luis Díaz, una vez más marcando diferencias en el Porto

Si cuando no tiene espacio es capaz de hacer hasta lo imposible para salir airoso de la jugada, cuando le dan margen de maniobra es prácticamente imparable. Estamos hablando de Luis Díaz, para variar. Y es que el guajiro volvió a hacer de las suyas con el Porto para fabricar el 3-0 con el que golearon al Benfica por los octavos de final de la Copa de Portugal.

El elenco dirigido por Sérgio Conceição no quiso complicarse en el Estadio do Dragão y en menos de un minuto ya estaba ganando 1-0 con un tanto madrugador de Evanilson. La defensa del ‘O Glorioso’ no se esperaba tan vertiginoso comienzo y no reaccionó a tiempo.

Minutos después Vitinha puso el 2-0 y las cosas ya estaban casi sentenciadas en la casa de los ‘Dragones Azules’. Sin embargo, aún faltaba la jugada maestra de ‘Luchito’ Díaz. En un arranque desenfrenado por la banda derecha el colombiano se sacó a su marca con un ida y vuelta indescifrable para después asistir a Evanilson, quien quedó a tiro de gol para anotar su doblete y sellar el compromiso.





