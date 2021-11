El fútbol parece sonreírle una vez más a Luis Muriel. Y es que el delantero colombiano fue el héroe de la Atalanta marcando el 3-3 definitivo ante el Young Boys con un golazo de tiro libre, en el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Champions League. Este tanto no solo fue una declaración de intenciones hacia Gian Piero Gasperini –pidiéndole más minutos en el campo–, su técnico, sino también la confirmación de que quiere quedarse en Bérgamo para recuperar el sitial que tuvo la temporada pasada.

El nacido en Santo Tomás siempre ha sido garantía en la ‘Diosa’, pues durante el curso pasado terminó como el goleador del equipo en todas las competiciones. Sin embargo, las lesiones le vienen jugando una mala pasada hace rato y tuvo que cederle su lugar a su compatriota Duván Zapata, que dicho sea de paso también ha respondido con goles.

No obstante, hoy por hoy ya está bien físicamente y ha demostrado que no parará hasta volver a ganarse el titularato. No solo llega de marcarle al Young Boys por la ‘Orejona’, sino también en la Serie A demostró que ya está apto al contribuir con un gol y una asistencia en la goleada por 5-2 a la Spezia.

Este renacer de Muriel ha servido para que, según ‘Calciomercato’, la Atalanta se plantee seriamente su renovación inmediata. El contrato del cafetero está estipulado hasta el 2023, por lo que el cuadro de Bérgamo tendría que acelerar las negociaciones antes de que el jugador despegue y le aparezca otros pretendientes en Europa.

De darse la renovación del exjugador del Sevilla, Duván Zapata, con quien continuamente intercambia posiciones en los cambios de Gasperini, podría tener un acompañante en la ofensiva de la ‘Dea’.

Este empate en el último minuto ante el Young Boys le ha servido a la Atalanta para estirar sus chances de meterse a los octavos de final de la Champions League 2021-22. Para conseguirlo solo deberán vencer al Villarreal el 8 de diciembre en el Gewiss Stadium, en lo que será la jornada de cierre de la fase de grupos.





