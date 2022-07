Cuando Luis Sinisterra crecía en las calles de Santander de Quilchao en Cauca, nunca imaginó convertirse en uno de los futbolistas colombianos más importantes de Europa. No era el niño más aplicado en el colegio, pero cada vez que su profesor le mencionaba del pacto “si terminas las tareas, haces las cosas rápido, te dejo salir”, era el primero en finalizar sus deberes, coger el balón e ir a la cancha más cercana.

El flamante fichaje de Leeds United para este 2022, adquirió el amor al fútbol gracias a su hermano Guillermo. “No lo recibieron hasta los cuatro años y siete meses, pero él le decía al profe Mauricio cada rato: “ya voy a cumplir los cinco”. Entonces lo dejó entrar porque cada vez que lo veía le decía lo mismo”, recordó Martha Lucumí, su madre, en conversación con GOL Caracol.

A pesar de vivir en un barrio lleno de violencia, el futbolista no se dejó llevar por las malas influencias. Su madre jugó un factor importante. “Las amistades influyen mucho. A mí me decían que era muy ‘jodida’, pero a me tocaba ser papá y mamá. Yo les di mucho ‘látigo’, si decía “no salen”, no salían y si lo hacían, los encontraba donde estuvieran”, contó Doña Martha.

Mientras iba creciendo, Luis mostraba más habilidades con el balón en los pies. Cada vez que le preguntaban por a quién se parece por su juego, respondía: “Juan Guillermo Cuadrado”, revelando su gran admiración por el volante de Juventus de Turín.

Tras pasar por clubes distritales, Sinisterra aterrizó el Once Caldas de Manizales en el 2016. Fueron tres temporadas las que el atacante defendió la camiseta blanca. Anotó tan solo cinco goles, pero estos fueron suficientes para llamar la atención de equipos de los Países Bajos. Fue así que en el 2018 le tocó dejar Colombia y empezar el sueño europeo.

Luis Sinisterra fichó por Feyenoord en la temporada 2018. (Foto: El Tiempo)

El extremo se vistió de los colores rojiblancos del Feyenoord, primero con la 17 y luego con la 7, dorsal que es su marca registrada en la actualidad. Su primera temporada fue muy complicada debido a que no tuvo muchos minutos; sin embargo, a punta de esfuerzo empezó a ganarse un espacio en el plantel.

El colombiano tuvo que esperar hasta el 2020 para tener continuidad. En aquella temporada brilló con 25 apariciones y 5 goles, pero, su año de ensueño lo tuvo en el 2021-2022, donde incluso fue figura en la Conference League.

Sinisterra participó en 49 partidos de Feyenoord esta temporada, anotó 23 goles y brindó 12 asistencias; cifras de locura que generaron que más de un club se interese en él. Además, su gambeta y amague hacen que esté lleno de recursos para ser parte de cualquier liga del planeta. De inmediato su nombre fue colocado en las mejores vitrinas del mercado de fichajes.

Napoli, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen y Lille fueron algunos de los candidatos que tocaron la puerta del cuadro holandés para fichar a Luis. Su valor se encontraba cerca a los 18 millones de euros, según el portal Transfermarket, aunque este monto creció por el Observatorio del Fútbol Cies, que indicó que estaba en 27,3 millones de euros. Números importantes para un jugador nacido en suelo cafetero.

Luego de semanas de rumores, Leeds United tomó la delantera en las negociaciones. El conjunto inglés se hizo del fichaje de ‘Lucho’ tras el pago de 25 millones de euros más bonus. El vínculo del extremo será por las próximas cinco temporadas y tendrá la responsabilidad de cubrir el lugar de Raphina, quien partió al FC Barcelona.

Con tan solo 23 años, Sinisterra se convirtió en el cuarto fichaje más caro en la historia de los ‘whites’, por detrás de Daniel James, Rodrigo o Aaronson. “Estoy muy feliz de estar aquí en este hermoso club, estoy disfrutando este tiempo”, dijo Sinisterra a LUTV.

La Selección Colombia, una deuda pendiente

Sinisterra fue parte del llamado a la Selección Colombia de mayores en la era de Carlos Queiroz. Un amistoso ante Argelia fue la excusa perfecta para observarlo y sacar conclusiones sobre sus futuras convocatorias.

La suerte no acompañó al atacante que, a puertas de iniciar las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, sufrió una grave lesión a la rodilla que lo alejó de los terrenos de juego por diez largos meses. Sus retos con la camiseta amarilla tuvieron que posponerse.

Luego de recuperarse y vivir un gran momento con Feyenoord, Reinaldo Rueda decidió convocarlo para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile. Colombia vivía una grave sequía de goles y necesitaba a jugadores en un gran momento de cara al arco rival, Luis era uno de ellos.

Sin embargo, el exOnce Caldas no pudo acoplarse con facilidad a las funciones que le pidieron. El técnico caleño lo ubicó como extremo derecho, jugando siempre él por izquierda.

Sinisterra fue parte de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. (Foto: Agencias)





