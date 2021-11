Mateus Uribe fue protagonista en el Liverpool vs. Porto por la jornada 5 de Champions League. Sin embargo, no por un gran quite o un gol, sino, porque apareció en la fotografía en el gol de Mohamed Salah para el 2-0 en el partido entre los ‘Dragones’ con los ‘Reds’.

A los 70 minutos de juego, el egipcio recibió el balón por la banda derecha del campo y tomó la decisión de realizar la diagonal. Tras una genial jugada individual y dejar al colombiano en el piso, el atacante disparó al primer palo y sentenció el segundo del partido en Anfield Road.

Este es el sexto gol de Mohamed Salah en lo que va de la temporada de Champions League, siendo el máximo anotador del equipo ‘red’ en la competición.

Liverpool vs. Poto: la previa

Los ‘Reds’ se ubican en el primer lugar con 12 unidades y ya aseguró su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, la escuadra dirigida por Jürgen Klopp apunta a conseguir una victoria ante el elenco portugués con el aliento de su afición.

El cuadro inglés derrotó a cada rival que se le cruzó en el camino y además, ha marcado 13 goles y solo recibió cinco. Es uno de los claros candidatos a levantar la ‘Orejona’ en esta temporada.

Por su parte, el Porto marcha segundo con 5 unidades y un triunfo ante el Liverpool le permitirá despegarse del tercero (Atlético de Madrid con 4 puntos). En su más reciente encuentro por la UEFA Champions League venció por 1-0 al AC Milan con gol de Luis Díaz.





