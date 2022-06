La novela de Miguel Borja con River Plate parece que no terminará pronto. El colombiano es el favorito de los ‘millonarios’ para reforzar la zona delantera ante la salida de Julián Álvarez a Manchester City, ambas partes llegaron a un acuerdo; sin embargo, Palmeiras, equipo dueño del 50% de su pase, cree que el monto que ofrecen por él no es suficiente.

Mientras se resuelve su futuro, el delantero de la Selección Colombia asistió a las pruebas médicas de Junior de Barranquilla pensando en el inicio del Clausura de la Liga BetPlay. El conjunto ‘Tiburón’ compartió algunas imágenes en sus redes sociales este sábado.

Esta semana, Junior le dio un ‘ultimátum’ a los de Núñez para cerrar el acuerdo con Borja. Tendrán que decidir hoy si lo fichan o no. Hasta las 7:00 p.m. de la Argentina es el plazo para inscribir futbolistas para los octavos de final de la Copa Libertadores. En caso no lo hagan en esta fecha y sea luego, tendrán que pagar una multa.

Mientras tanto, el conjunto de Juan Cruz Real ya inició la pretemporada. Los barranquilleros no pudieron continuar en la Copa Sudamericana y se despidieron rápido de la posibilidad de pelear el Torneo Apertura, pero buscarán dar el golpe en la segunda parte del año.

Palmeiras no da su brazo a torcer

En Palmeiras creen que el dinero que se pagará por el delantero es insuficiente y no están de acuerdo con su venta a River. El ‘Verdao’ es el dueño del 50% del pase de Borja y si no da el visto bueno para su salida, esta no se podrá realizar. Los de Núñez tendrán que mejorar el contrato para tenerlos contentos.

Borja aterrizó en Junior en el 2021, luego de que el cuadro ‘Tiburón’ pague 3.5 millones de dólares a Palmeiras por la mitad de su fichaje. Es cierto que el jugador explicó que se encuentra contento con su presente en la institución, pero todo podría haber cambiado tras la sorpresiva eliminación de la Copa Sudamericana.





