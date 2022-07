El fichaje que tanta ‘novela’ generó en las últimas semanas, finalmente se dio a conocer. River Plate anunció este martes el fichaje de Miguel Borja, procedente de Junior de Barranquilla. El atacante tendrá la dura labor de tomar el lugar de Julián Álvarez, quien partió a la Premier League para defender los colores del Manchester City.

El ‘Tiburón’ y Palmeiras (dueños del pase) tuvieron idas y vueltas con la posible llegada del delantero al cuadro ‘millonario. Después de llegar a un acuerdo, el futbolista firmó el contrato que lo vincula al equipo argentino hasta el año 2025. Será su segunda experiencia en tierras albicelestes tras su paso por Olímpo de Bahía Blanca.

Tras la publicación de River Plate anunciando el fichaje, Borja decidió dejar un mensaje agradeciendo lo vivido en Junior. Además, señaló que la decisión de irse pasa por la gran oportunidad que es defender los colores de los de Núñez. Él hubiese querido partir con algún título.

“Hoy quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber vivido una nueva etapa con el equipo de mis amores. No me voy como quisiera, porque sé que todos queremos títulos y esta vez no fue posible, pero siempre los llevaré en mi corazón...”, inició Miguel Ángel.

“Hoy tengo una oportunidad importante para mi familia y mi carrera como profesional, que espero aprovecharla al máximo y dejando el nombre del país en alto”, agregó en su cuenta de Instagram.

Borja aterrizó en Junior de Barranquilla en el 2021, luego de que el cuadro ‘Tiburón’ pague 3.5 millones de dólares a Palmeiras por la mitad de su pase (50%). Es cierto que el jugador explicó que se encuentra contento con su presente en la institución, pero todo podría haber cambiado tras la sorpresiva eliminación de la Copa Sudamericana.

A pesar de que es uno de los máximos goleadores de la Liga BetPlay, el delantero está entre los jugadores del FPC que más se desvalorizaron, según explica la conocida página Transfermarkt.

De acuerdo con la mencionada web, el valor de mercado del atacante sufrió una caída de 300.000 euros con respecto a su pasada cotización. Ahora, su precio es de 3.7 M€.

Miguel Borja y el mensaje de despedida en Instagram. (Captura: Instagram)





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.