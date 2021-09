El ‘Tigre’ de Santa Marta empezó a escribir una nuevo historia. Radamel Falcao García, delantero colombiano del Rayo Vallecano, debutó con su nuevo equipo tras saltar al campo en el minuto 70 del choque que disputó su equipo ante el Getafe en el Estadio de Vallecas.

Falcao volvió a jugar un partido de LaLiga después de abandonar el Atlético de Madrid tras el final del curso 2012/13. Casi una década después, con 35 años, el jugador sudamericano regresó a una competición en la que se desató como un gran goleador. En las filas del cuadro rojiblanco, marcó setenta tantos en todas las competiciones oficiales.

Después, antes de firmar por el Rayo Vallecano, Falcao jugó en el Mónaco, en el Manchester United, en el Chelsea y en el Galatasaray. Aplaudido por el público de su nuevo equipo, saltó al campo por el francés Randy Nteka con 1-0 a favor en el marcador.

“Estoy muy contento y agradecido al cuerpo técnico, a mis compañeros y al público que nos ha apoyado en el partido. Se lo dedico a mi familia y doy gracias a dios por esta oportunidad”, dijo en Movistar+.

”Soñaba con poder saltar y marcar. Realmente mis compañeros me han dado mucho ánimo, me he sentido muy a gusto. Ahora ya hay que trabajar para el próximo partido”, añadió.

