El regreso de Radamel Falcao a LaLiga Santander para jugar por el Rayo Vallecano ha sido una bocanada de aire fresco para la carrera del delantero colombiano, pues desde su llegada no ha hecho más que darle alegrías a los hinchas del club de Madrid. Uno de los más felices con el cafetero es su técnico Andoni Iraola, quien en recientes declaraciones se rindió ante su preponderancia dentro de su plantel.

Y es que el presente del ‘Tigre’ va de la mano con el gran momento del Rayo en el torneo español, ya que hasta la fecha se ubican en puestos de clasificación a torneos internacionales y son el segundo equipo más goleador (15), solo por detrás del Real Madrid (22). Esta es la primera experiencia de Iraola en la máxima categoría y vaya que lo está disfrutando.

“Hemos empezado bien pero todavía son pocas jornadas y aún quedan lejos los objetivos. Hay que seguir así para seguir sumando. No imaginaba un inicio como este. Los dos primeros partidos de Liga los perdimos, en dos escenarios complicados, y tener ahora 16 puntos puede sorprender”, comentó el estratega.

Respecto a Radamel Falcao, el técnico de 39 años dio detalles de cómo se gestó su fichaje en el pasado mercado. A sabiendas de la calidad del delantero colombiano, siempre supo que iba a sumar muchísimo a su plantilla. Tiene la jerarquía y la experiencia necesaria para seguir marcando diferencias en un torneo como LaLiga.

“Hasta que no se cierra el mercado no soy consciente de que llegaba. Hasta ahora ha estado mucho con Colombia y no ha estado tanto con nosotros, pero nos lo ha puesto muy fácil. Es un jugador que ha tenido una carrera que se puede comparar solo con gente de la elite absoluta y el hecho de tenerlo en el Rayo es para agradecerlo todos los días”, comentó.

Hace unos años, cuando Iraola aún era jugador del Athletic Club, le tocó enfrenarse varias veces a Falcao en el ‘verde’. Hoy la historia los ha puesto en lugares diferentes. “Son cosas normales, no dejan de ser anécdotas. Puedes hablar de partidos que han pasado, pero cada uno tiene su papel y no tiene transcendencia”, añadió.

“Su faceta rematadora no la vamos a descubrir ahora y a pesar de los años la sigue manteniendo. Hay que intentar que el equipo juegue lo más cerca del área para que podamos aprovecharnos de lo que mejor hace, que es finalizar jugadas. Él nos tiene que ayudar para jugar también cerca del área rival porque como entiende el juego nos va a dar goles. También le vamos a exigir sin balón para que el equipo presione, pero creo que le viene bien la forma de juego que tenemos”, finalizó.

Hasta la fecha, Radamel Falcao ha marcado tres goles con el Rayo Vallecano en tan solo cuatro partidos disputados. En la pasada jornada, cuando el cuadro de Vallecas venció por 2-1 al Elche, vio el triunfo desde el banquillo tras retornar con algunas sobrecargas de la Selección Colombia. Lo más seguro es que vuelva a sumar minutos este fin de semana cuando visiten al Real Betis.





