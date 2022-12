Ya no falta nada para la reanudación de las competiciones oficiales en Europa. Rayo Vallecano se está preparando para la segunda ronda de la Copa del Rey y el regreso de la LaLiga Santander luego de que concluyera el Mundial de Qatar 2022. El grupo dirigido por Andoni Iraola entrenó este lunes y Radamel Falcao hizo presencia. El delantero colombiano busca la titularidad en el próximo partido del equipo, que se jugará durante la semana.

A través de sus redes sociales, Rayo Vallecano compartió una serie de fotos del entrenamiento del lunes. En una de las instantáneas aparece Radamel Falcao García, quien no ha tenido muchos minutos en los últimos partidos amistosos. Sin embargo, podría iniciar acciones en el partido vs. Atlético Saguntino.

“Entrenamiento en la Ciudad Deportiva en una sesión que comenzó en la sala de vídeo para posteriormente realizar, sobre césped artificial, activación, rondos, trabajo de posesión-presión y fútbol e medio campo”, señaló el club español en un comunicado. “Mañana, vuelta al mismo escenario desde las 10:30 horas a puerta cerrada”, agregó.

El partido entre Rayo Vallecano y Saguntino por la Copa del Rey se jugará este miércoles 21 de diciembre en el estadio Nou Camp de Morvedre. Radamel Falcao, quien no es titular desde el partido vs. Celta de Vigo el pasado 10 de noviembre, quiere volver al once inicial. Cabe resaltar que el ‘Tigre’ ha jugado 12 partidos en lo que va de la temporada.

⚡️ Vuelta al trabajo pensando en el partido de Copa del miércoles.#CopaDelRey #VamosRayo https://t.co/pA6x3i4MrW — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) December 19, 2022

Rayo Vallecano: cuándo juega en LaLiga

El equipo de Andoni Iraola enfrentará al Girona el jueves 29 de diciembre desde las 11 a.m. (horario de Colombia). Rayo Vallecano se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos en 14 fechas. El objetivo del club es mantener el cupo en Primera División. Por ahora, está en la lucha por llegar a un torneo internacional.

Cabe destacar que Radamel Falcao García tiene contrato hasta el final de temporada con Rayo Vallecano. Por ahora no se conoce noticias sobre una posible renovación. Si bien el ‘Tigre’ tiene el respaldo del técnico y el presidente del club, tiene que demostrar en la cancha que está para ayudar a alcanzar los objetivos.

