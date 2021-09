El pasado 04 de setiembre se anunció el fichaje de Radamel Falcao por Rayo Vallecano. El delantero se presentó a través de un video porque se encontraba en La Paz con la Selección de Colombia para jugar las Eliminatorias. Con la fecha FIFA culminada, el ‘tigre’ viajó a España para comenzar a entrenar con el equipo y solo faltan detalles para el debut.

“Según ha confirmado el presidente Raúl Martín Presa en Alalpardo, está previsto que esta tarde llegue el jugador colombiano en un vuelo charter para incorporarse a la disclipina rayista”, informó el medio partidario ‘Unión Rayo’ en horas de la mañana. Como era de espera, el jugador ya se encuentra en España.

El día lunes se hará una presentación oficial, según el presidente del club. Radamel Falcao debe realizar algunos trámites para poder firmar el contrato con el club. Solo es cuestión de días y la próxima fecha ya estaría debutando con el conjunto de la ‘franja’.

“El Rayo Vallecano es una oportunidad linda para mi carrera, estoy muy contento. Creo que es un lugar donde tendré confianza para dar lo mejor de mí. Es un equipo con un espíritu muy lindo, me han contado cómo es el vestuario y cuerpo técnico. Así que me siento muy orgulloso de hacer parte de este club y, además, vuelvo a una liga que ya conozco, que es muy competitiva y me va a permitir seguir creciendo”, fueron las primera palabras de Falcao días antes en una conferencia virtual.

Cabe resaltar que Radamel Falcao se encontrará con jugadores conocidos como Mario Suárez con quien compartió vestuario en Atlético de Madrid. Además de Iván Arboleda, a quien conoce por el entorno de la selección de Colombia y convocatorias pasadas.

“Conozco a varios jugadores de ahí, me han transmitido lo que es el vestuario y el cuerpo técnico”, finalizó. Rayo Vallecano ya se encuentra preparando una presentación a la altura del personaje que llega de regreso a las calles de Madrid, un fichaje distinto para el club porque posee gran recorrido internacional y que pondrá los focos del mundo en el humilde equipo de la franja.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR