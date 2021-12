Radamel Falcao García llegó esta temporada a Rayo Vallecano y de inmediato se convirtió en uno de los futbolistas más aclamados por la afición del cuadro rojiblanco. Lleva 5 goles en la presente temporada y espera poder seguir sumando para que el equipo pelee en la parte alta de la tabla hasta las últimas fechas.

El ‘Tigre’ conversó con la página web del cuadro de Vallecas y dio sus impresiones de estos primeros meses en la institución. Dejó claro que para él es especial regresar a LaLiga, el torneo en el que brilló hace algunos años.

“Muy contento. Ha sido muy especial regresar a LaLiga, donde tanto disfruté jugar al fútbol y en un club como el Rayo, con una pasión de parte de sus aficionados. Así que para mí ha sido una gran oportunidad en mi carrera”, explicó Radamel.

Rayo Vallecano ascendió a la primera división española y llamó a Falcao con la intención tener un poderío ofensivo importante. Por ahora, lo están logrando. “Soñaba con poder hacer goles y ayudar al equipo. Gracias a Dios, todo a salido muy bien. Tenemos un plantel con jugadores muy talentosos, con muchas ganas, con mucha hambre. Estas son claves para que un grupo de trabajo pueda tener éxito, así que yo estoy muy contento con todos ellos, que me han ayudado para que dentro del campo yo pueda darle al equipo lo que yo sé”, dijo el exGalatasaray.

El club se encuentra en la sexta posición del torneo con opciones intactas de ser parte de un torneo internacional la próxima temporada. Falcao es conciente del buen arranque, pero tiene claro el principal objetivo: salvar el descenso.

“Nuestro principal objetivo es mantenernos en Primera División. Luego, ya veremos para qué estamos. Creo que hay que ir partido a partido, tranquilo, tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Si después existe la posibilidad de soñar en algo más, tendremos que ir a por ello”.

Con 5 anotaciones, Radamel no se encuentra tan lejos de los primeros lugares de la tabla de goleadores. “Me encantaría ser el Pichichi de esta temporada, no lo he logrado y sería un sueño cumplido. Mi objetivo siempre es hacer goles y si puedo anotar más, mejor”.

En enero, Falcao tendrá que verse las caras ante el Atlético de Madrid, club con el que brilló entre las temporadas 2011 y 2013. Incluso logró levantar la Copa del Rey en su último año. Para él, el partido tendrá un sabor especial.

“Siempre es especial volver al Wanda y enfrentar al Atlético. Será una linda oportunidad también de estar cerca de los hinchas del Atlético de Madrid y recibir el cariño de toda la gente, que siempre en la ciudad me lo expresan, diariamente. Estoy muy agradecido con ellos”.

Falcao aún no tiene claro cuando se retirará del deporte profesional, pero dejó claro que seguirá ligado ayudando a los jóvenes valores. “No sé desde qué lugar, pero sí quisiera seguir en el fútbol”, finalizó.





