Las semanas han pasado demasiado lento para Radamel Falcao en el Rayo Vallecano. Y es que desde el pasado 6 de noviembre, cuando ingresó al gramado del Santiago Bernabéu para marcar el descuento (2-1) ante el Real Madrid, tuvo poco más de un mes de inactividad. Recién hace un par de fechas sumó 17 minutos ante el Espanyol, pero ni aún así ha podido recuperarse del todo lo cual deja su presente y futuro en una completa incertidumbre.

Aquel día ante los dirigidos por Carlo Ancelotti, tanto el ‘Tigre’ como Andoni Iraola, su técnico, fueron conscientes que era un riesgo que ingresara al verde. Sin embargo, la situación ante los ‘Merengues’ era apremiante y decidieron arriesgar. Las consecuencias, como hemos podido ver, fueron fatales para el delantero.

Esta lesión que sufrió en LaLiga Santander lo llevó a perderse varios duelos con la Selección Colombia en las Eliminatorias para Qatar 2022. Reinaldo Rueda no pudo contar con su cuota goleadora para los partidos ante Brasil y Paraguay. Tras un mes de para desde aquel día en el Bernabéu, los pocos minutos que jugó en la victoria ante el Espanyol parecieron alentadores, no obstante, la situación no ha cambiado: ahora tiene un problema muscular en el cuádriceps.

Aunque se sabe qué tiene el nacido en Santa Marta, el Rayo Vallecano no ha desvelado cuál es la gravedad de su lesión. La principal duda también radica en su tiempo de recuperación y si eso, a la larga, podría afectar nuevamente su disponibilidad con la ‘Tricolor’.

Andoni Iraola no quiere correr el mismo riesgo que hace un mes, por lo que no lo convocó para el partido ante el Villarreal el pasado fin de semana (donde cayeron en La Cerámica por 2-0) ni para el de este miércoles frente al Bergantiños FC por los octavos de final de la Copa del Rey. Asimismo, lo más seguro es que tampoco lo citen para el compromiso ante el Alavés del día sábado.

¿Cuál sería el mejor escenario para el exjugador del Galatasaray? Que el elenco madrileño lo reserve, por lo menos, para el duelo ante el Atlético de Madrid pactado para el 2 de enero del 2022. De no ser así, su presencia para los duelos ante Perú y Argentina con la Selección Colombia, pactados para fines de enero y principios de febrero, respectivamente, también estarían en riesgo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.