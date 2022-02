Era evidente que la desesperación terminaría por agobiar a los jugadores del Rayo Vallecano tras no conseguir el descuento ante el Osasuna. El fiel reflejo de esa situación se pudo ver en la escena que protagonizó Radamel Falcao quien, en su intento por marcar el 1-2, empujó el balón con la mano simulando un cabezazo. No obstante, el árbitro del partido se percató del engaño y no convalidó la acción.

El compromiso se puso muy cuesta arriba para los locales, pues además de no conseguir vulnerar la portería rival, quedaban muchas veces descompensados en defensa a merced de recibir un tercer gol.

Finalmente el Osasuna terminaría marcando el tercero de la noche a través de Kike García y se consumaría una nueva derrota del Rayo en LaLiga. Con este ya son cinco partidos en los que los dirigidos por Andoni Iraola no consiguen sumar de a tres: cuatro caídas y un empate.

Rayo Vallecano vs. Osasuna: previa del partido

Rayo Vallecano espera darle a la derrota que sufrieron a mitad de semana ante el Real Betis por las semifinales de la Copa del Rey venciendo con autoridad al Osasuna en el Estadio de Vallecas. Los locales son conscientes de la gran campaña que están haciendo y no quieren perderle pisada a los de arriba para seguir peleando por ingresar a puestos de torneos internacionales.

Andoni Iraola, director técnico de los madrileños, llega a este compromiso con las sensible baja de Martín Merquelanz por una lesión en la rodilla, y la duda de Unai López, quien sufre molestias en el aductor. Por tal motivo no sorprendería ver algunas sorpresas en la alineación titular pensando en darle descanso a aquellos futbolistas que fueron exigidos en demasía por los de Pellegrini.

En cuanto a Radamel Falcao, el colombiano celebró recientemente sus 36 años y espera contar con minutos este sábado ante los ‘Rojillos’. Si bien por ahora no es titular indiscutible, Iraola siempre lo tiene en consideración cuando quiere cambiarle el trámite al partido. En circunstancias límite, la jerarquía del ‘Tigre’ pesa.





