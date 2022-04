Rafael Santos Borré anotó un golazo en el encuentro de Eintracht Frankfurt vs. Barcelona en la Europa League y en la celebración se lo dedicó al ex futbolista colombiano quien falleció por un accidente automovilístico el pasado miércoles 13 de abril. El ex jugador de la Selección Colombia fue diagnosticado con muerte cerebral.

Eintrach Frankfurt se puso en ventaja al minuto 4 con un gol de penal de Kostic, esta acción le permitió jugar con mayor tranquilidad al equipo alemán y fue así que el jugador colombiano aprovechó un desconcierto de la defensa para disparar desde afuera del área venciendo a Ter Stegen.

¿Qué pasó con Freddy Rincón?

Freddy Rincón sufrió un fuerte accidente de tránsito en la madrugada del lunes en Cali, donde salió herido y tuvo que ser trasladado a una clínica local. El exfutbolista fue diagnosticado con un trauma craneoencefálico, por lo que lo intervinieron quirúrgicamente para luego ser llevado al área de cuidados intensivos.

La lamentable noticia la informó el jefe médico de la Clínica Imbanaco, Laureano Quintero, quien dijo en una declaración a la prensa, junto a los hijos del exfutbolista, que “pese a todos los esfuerzos de nuestro equipo de trabajo, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido”.

Una camioneta en la que se movilizaba el exjugador de la selección colombiana, junto con otras tres personas, se estrelló la madrugada del lunes contra un autobús de servicio público en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Recordemos que Freddy Rincón fue parte de la generación dorada de la Selección Colombia que clasificó a los Mundiales de 1990, 1994 y 1998. Además, militó en el Real Madrid (España), el Nápoles (Italia), Palmeiras y Corinthians (Brasil) y el América de Cali (Colombia).





