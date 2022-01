Aunque el cruce entre Rafael Santos Borré y Erling Haaland sucedió el pasado 8 de enero, el colombiano ha reavivado la polémica tras dar sus descargos sobre lo sucedido en la derrota por 3-2 del Eintracht Frankfurt en manos del Borussia Dortmund. Precisamente aquel día, a pesar de haber marcado un doblete, el colombiano no pudo evitar la caída de los suyos.

La jugada fue así: el noruego estaba cubriendo el balón cerca del saque de esquita y, con cierta vehemencia propia del ritmo del partido, el cafetero llegó por detrás para impactarle cerca del pie izquierdo. Si bien se pudo observar en la repetición que dicho golpe no fue tan fuerte como para tumbarlo, Haaland reaccionó y se le fue encima a Borré.

Una semana después de los sucedido, el exjugador de River Plate comentó a detalle lo que vivió aquel día en diálogo con ‘El VAR’ de ‘Caracol Radio’. “Fue un encontronazo que tuvimos. Me parece que fue un poco irrespetuoso cuando se pusieron arriba en el marcador. Empezó a celebrar unas acciones sin necesidad. iban ganando”, comentó.

“Cuando un jugador de nosotros la sacaba, le celebraba o le gritaba en la cara. Ninguno de nosotros hacía nada y me dio un poco de impotencia, así que lo fui a buscar en esa última jugada”, acotó.

Como se pudo apreciar en la transmisión de TV, el ariete del Dortmund sorprendentemente le increpó al del Frankfurt en español, una práctica muy poco habitual para alguien con raíces noruegas y que ha tenido escaso contacto con el español.

“Yo vi que en algún momento me gritaba ‘¿qué pasa hermano?’, en español. Me sorprendió porque no es normal que hablen español acá. Cuando se acabó el partido, seguía con el tono de venirme a buscar porque sabía que yo estaba caliente. Me decía algunas cosas en inglés y yo intentaba contestarle para que se diera cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo”, agregó Borré.

El City va por Haaland

Nada está dicho en el mercado de fichajes de Europa, y menos aún en la puja por los grandes futbolistas del momento como Erling Haaland. El delantero del Borussia Dortmund sigue agitando la ventana de traspasos, y en medio de la lucha entre el Real Madrid y el FC Barcelona, nada menos que el Manchester City ha vuelto a escena para meterse a la puja por el delantero noruego. Josep Guardiola estaría presionando a sus directivos para quedarse con el ‘Cyborg’.

El interés del City por Haaland, eso sí, no es nuevo. De hecho, incluso el propio agente del noruego, Mino Raiola, lo ha puesto en el bolo de posibles destinos para el delantero, pero no es hasta ahora que ‘Pep’ ha pisado el acelerador, ya que se ha quedado sin efectivos.

El técnico catalán perdió a Agüero y más recientemente a Ferran Torres, con el que contaba como ariete. En ese sentido, se ha quedado con Gabriel Jesús como único especialista. Según revela el diario ‘AS’, el propio Guardiola ha pedido al club inglés hacer el esfuerzo definitivo.

Y no es un secreto que los equipos de la Premier League parten con mucha más ventaja en lo económico que cualquier otro club, como el Barcelona, por ejemplo, que si bien tiene la palabra de Minio Raiola para quedarse con el noruego, el salario condiciona ese acuerdo.





