Rayo Vallecano vs. Espanyol juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE vía ESPN y Star + por la fecha 16 de LaLiga Santander 2021-22 desde el Estadio de Vallecas. Radamel Falcao podría tener minutos en el compromiso programado para este domingo 5 de diciembre desde las 8:00 horas. Vive todas las incidencias de este partido a través de la web de Depor.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Rayo Vallecano y el Espanyol por el campeonato español.

El cuadro local llega a este compromiso después de haber pasado de ronda en Copa del Rey al dejar atrás al Guijuelo a través de la tanda de penales. Es por eso que ahora deberán enfocarse en la competición domestica con un exigente partido en casa y ante su gente.

Con pocos días para descansar, los de Andoni Iraola se enfrentan a un Espanyol que también pasó de ronda en Copa e igualmente lo hizo con cierto sufrimiento ante un equipo de inferior categoría. Eso sí, esto, claro está, no será motivo para que se confíen.

Luego de haber puntuado de a tres frente al Mallorca y tras un buen empate en Mestalla ante el Valencia, los madridista quieren seguir sumando la mayor cantidad de unidades posibles para cerrar el 2021 de la mejor manera, tal como comenzaron la campaña.

Iraola comprensiblemente descansó a varios jugadores del primer equipo a mitad de semana, pero se vio obligado a confiar en algunas de sus estrellas para llevarlos a la raya. Un equipo mucho más fuerte ahora volverá a la acción este fin de semana para garantizar que su forma de La Liga continúe.

Martin Merquelanz, atacante del Rayo, sigue recuperándose de una lesión en la rodilla, mientras que Radamel Falcao, Pathe Ciss y Randy Nteka están en duda. Santiago Comesana está suspendido tras una acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Oscar Valentin comenzará en el centro del campo junto a Unai López. Por otro lado, se espera que los atacantes Palazon, Oscar Trejo y Sergi Guardiola regresen a la alineación titular, después de ser rotados a mitad de semana.

“Al final no han podido, hablo de Randy (Nteka), Radamel y Pathé Ciss, venir convocados en los últimos partidos. Hoy veremos a ver cómo entrenan. Confío en que alguno nos pueda ayudar, aunque sea que lo metamos en la convocatoria y analicemos mañana si pueden jugar o no. Pero al día de hoy no te puedo decir, sobre todo con estos tres jugadores, nada en concreto”, aseguró el técnico español respecto a sus jugadores lesionados.

En la otra vereda está el Espanyol, además de la ya mencionada clasificación en la Copa del Rey, los dirigidos por Vicente Moreno llegan motivados después de haber vencido a uno de los equipos más fuertes de LaLiga, la Real Sociedad.

Es así que ahora, visitando la ciudad de Vallecas, esperan volver a romper el rótulo de favorito que ostenta su rival de turno. La tarea no será sencilla, pero nada les quitará la ilusión de regresar a casa con, por lo menos, un punto.

Rayo Vallecano vs. Espanyol: horarios del partido

México - 7:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 3:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m..

Paraguay - 9:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

Rayo Vallecano vs. Espanyol: posibles alineaciones

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, F. Garcia; Lopez, Valentin; Palazon, Trejo, A. Garcia; Guardiola.

Espanyol: López; Vidal, Gómez, Cabrera, Pedrosa; Bare, Herrera; Embarba, Darder, Puado; De Tomas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.