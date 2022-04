Parte de la historia reciente del fútbol colombiano tiene que ver directamente con Francisco Maturana. El técnico de 73 años llevó a la Selección Colombia a sus dos primeras Copas del Mundo (Italia 90 y Estados Unidos 94) y a ganar la Copa América 2001, lo cual lo ha colocado en un lugar especial en el recuerdo de la gente. Sin embargo, en la historia de ‘Pacho’ hay pasajes pocas veces revelados y uno de ellos está vinculado con el día en que casi dirige al Real Madrid.

En una reciente entrevista para el programa ‘Grueso Calibre’, el ‘Doctor’ contó detalles de porqué no llegó a ser director técnico en la ‘Casa Blanca’ en los años noventas y cuáles fueron los motivos que lo dejaron fuera a pesar de haber firmado.

“En el 91, que tengo la posibilidad de firmar con el Real Madrid, el que da el visto bueno fue Vicente del Bosque. Él entrenaba las inferiores del Madrid y estuvo siguiendo al Valladolid, y en un momento determinado dijo, ‘ese equipo mejor no puede jugar’ y avaló la vinculación que lamentablemente no se dio después”, narró Maturana.

“Yo lo he conversado muchas veces con Emilio (Butragueño), con Míchel, con Sanchís y con Fernando Hierro. Ellos me dicen que yo fui entrenador del Madrid y yo les digo que no. Me dicen, ‘sí fuiste, firmaste un contrato y eso te avala, y no solamente firmaste, venías semanalmente a reunirte con el presidente a armar el equipo, la plantilla, y eso lo sabíamos nosotros y estábamos esperando tu llegada’”, añadió el también extécnico de la Selección Peruana.

¿Pero por qué no se dio su llegada al Real Madrid, si, tal como dicen los exfutbolistas merengues, Maturana había firmado un contrato y se reunía con los directivos del club? Sucede que los altos mandos del Real Madrid le pidieron a ‘Pacho’ elegir a un entrenador para el equipo, sin saber que meses después terminaría ocupando un lugar secundario, casi como si no fuera el técnico.

“No me senté porque me plantearon una cosa que no iba con mi manera de sentir. Ellos me piden autorización, porque el Madrid venía en caída, para traer un entrenador. Hablaban de un revulsivo porque iba a encontrar un equipo en segunda y les dije, ‘esto no es problema, el equipo es de ustedes, hagan lo que tengan que hacer’, entonces con mi autorización trajeron un entrenador que estaba en Zaragoza, ese entrenador era Radomir Antić”, explica el nacido en Quibdó.

“Vino y de los diez puntos que le faltaban, eran más, pero de los diez que faltaban hizo nueve, entonces me decían a mí que la situación estaba difícil porque Radomir había agarrado mucho cariño de la gente, pero que me viniera, que iba a estar como manager y que cuando él perdiera un partido yo entraba, y eso fue como un golpe en el hígado para mí y dije que no”, añadió.

Cuando le dijeron que cobrase una indemnización por el contrato que firmó y que jamás se llevó a la realidad, Maturana decidió quedar al margen y evitarse problemas. Él consideraba que, al no haber trabajado directamente con los jugadores y dentro del terreno de juego, no podía atribuirse un cargo que no había desempeñado.

“Me decía, ‘Pacho tenemos un contrato’, ‘no tienen nada’, que una indemnización y les dije ‘que no puedo cobrar una cosa que no he trabajado’. Desde ese momento hasta hoy, Francisco Maturana es una persona que en el Real Madrid tiene un nombre. Es más, me invitan a un partido del Madrid y llego al hotel ahí en Agustín de Foxá en Meliá y ya tengo mis dos boleticas y un carro que me lleva para donde quiera. Después voy a pedir la cuenta y me dicen que no debo nada, que eso lo paga el Madrid”, finalizó.





