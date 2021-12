Esta temporada ha sido muy significativa para River Plate, pues además conseguir el tan buscado título de la Liga Profesional Argentina, aseguraron la permanencia de Marcelo Gallardo en el banquillo por todo el 2022. Dentro del plantel campeón estuvo el colombiano Jorge Carrascal quien, a pesar de sus altibajos, aportó en la campaña con tres goles y tres asistencias.

Sin embargo, a pesar de que tuvo cierto grado de consideración por parte del ‘Muñeco’, el popular ‘Carrasca’ fue perdiendo terreno en el equipo titular y terminó relegado a un rol secundario dentro de la plantilla del ‘Millonario’.

A pesar de este contexto, su juego pícaro y sus cortos 23 años le abren la posibilidad de tomar una decisión respecto a su futuro a corto y mediano plazo: quedarse en River para pelear por un puesto de titular y luchar por la Copa Libertadores 2022, o emigrar a otro mercado donde pueda tener mayor continuidad.

Al respecto, Pablo Boselli, agente del futbolista cafetero, habló con el programa argentino ‘Cómo te va’ y detalló el porvenir de su representado. Según explicó, este tiene posibilidades de irse a Europa o a algún club de la Liga MX.

“Jorge tiene 23 años y necesita jugar, la exigencia en River es mucha y no hay margen, por eso entendemos que a veces no juegue. Por su estilo de juego Jorge necesita continuidad”, remarcó. “Hay muchos equipos que están interesados en Carrascal, pero no quiere decir que se adapten a las condiciones que pedimos y que River pide por el jugador”, añadió.

Finalmente, la postura de Carrascal es de puro agradecimiento hacia el elenco de Núñez. Desde que lo recibieron supieron darle su espacio y, con el respaldo de Enzo Francescoli y el ‘Muñeco’ Gallardo, fue encontrando su camino para sumar minutos de experiencia.

“Jorge está muy agradecido con River, siempre nos remarca lo que le ayudó el club en mejorar como futbolista y como persona fuera de la cancha. Tiene mucho agradecimiento con Enzo Francescoli y con Marcelo Gallardo”, finalizó Boselli.





