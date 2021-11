Todo hace indicar que Sebastián Villa ya pasó el terrible momento que tuvo en Boca Juniors. El colombiano volvió a jugar vistiendo los colores del equipo xeneize esta temporada pero con la reserva, anotó un gol y amenaza con volver a ser el futbolista desequilibrante que fue a lo largo de toda su estadía en el equipo.

La última palabra la tenía Sebastián Battaglia pero todo hace indicar que lo tomará en cuenta. Así lo reveló el entrenador este lunes en conversación con la prensa tras ser preguntado por el colombiano.

“Villa y Salvio van a participar del partido, después decidiremos el equipo. Marcos no tiene posibilidades”, sentenció el entrenador del equipo de La Bombonera refiriéndose al encuentro que tendrán ante Argentinos Juniors por Copa Argentina.

Con esto, Villa volverá a sumar sus primeros minutos desde el pasado 2 de julio, fecha en la que el exDeportes Tolima jugó su último partido oficial con Boca Juniors.

En las últimas semanas, Sebastián ha demostrado sus ganas de continuar en el plantel. Entrena sin cesar e incluso tuvo la valentía de dar la cara y pedirle perdón a todas las personas relacionadas al club por sus últimas malas actitudes.

“Aprovecho este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros y a la dirigencia. Son las personas que me han apoyado, que han creído en mí. Tuve una situación, un mal momento. Una decisión pues, errada. Cualquier persona puede equivocarse”, señaló el pasado miércoles.

“Tengo la mentalidad fuerte por lo que ha sucedido con mi madre (la operaron del corazón). Eso me ayudó a tomar esa decisión, que no me parece que haya sido correcta. Por eso estoy aquí poniéndole el pecho. Les pido disculpas a todas las personas que han creído en mí. Estoy aquí para apoyar desde donde me toque”, señaló.





